Palazzolo: Esibizione di fine anno per la Nippon Karate, un movimento di 130 under 18

Domenica 18 dicembre si è tenuta presso la palestra di Palazzolo l’esibizione di fine anno dell’associazione sportiva Nippon Karate, alla presenza degli istruttori dell’associazione, dei giovani atleti e delle loro famiglie.

L’attività della Nippon Karate, una vera eccellenza associativa del territorio, coinvolge ben 130 ragazze e ragazzi under 18 – di questi oltre cento risiedono nel Comune di Sona – e si svolge soprattutto nelle palestre di Palazzolo e di Lugagnano.

Ad intervenire al bellissimo appuntamento, che si è tenuto in un clima di grande festa ed entusiasmo, è stato anche il vicesindaco del Comune di Sona Gianfranco Dalla Valentina (nella foto sopra assieme agli istruttori della Nippon Karate).

“Credo che vedere una palestra colma di persone e vedere l’entusiasmo di 150 ragazzini – spiega Dalla Valentina – oltre a darci grande soddisfazione, ci debba anche portare degli insegnamenti: lo sport svolge e svolgerà sempre più un ruolo catalizzante per le nostre comunità, un momento di socializzazione e di formazione”.

“In questi anni abbiamo lavorato molto in questa direzione – prosegue il vicesindaco – ed i risultati sono più che evidenti. Ma momenti come questi ci ricordano che dobbiamo fare un passo in più, investire maggiori energie e risorse per promuovere lo sport e migliorare le nostre strutture sportive. Investire nello sport significa investire sui nostri ragazzi e sul futuro della nostra comunità”.