Palazzolo ed Il Baco perdono Luigi Tacconi, una vita segnata dalla passione per la sua comunità e per il suo Comune

Sono giorni neri di lutto questi per Palazzolo. Dopo la scomparsa la scorsa notte di Luigi Forante, ieri martedì 11 gennaio si è spento a 82 anni Luigi Tacconi (nella foto di Mario Pachera).

Chi firma questo ricordo ha condiviso con Luigi un’amicizia particolare, consolidatasi in decenni di servizio alla comunità di Sona, prima come amministratore, poi da quasi vent’anni come ricercatore storico delle vicende locali per Il Baco da Seta.

Luigi Tacconi, classe 1939, laurea in agraria, era stato eletto per quattro volte in Consiglio Comunale dal 1970 al 1990, assessore per due e vicesindaco nel quinquennio ammnistrativo 1985-1990, con deleghe all’agricoltura, al bilancio ed alle finanze.

Proveniente dall’Azione Cattolica e formatosi frequentando corsi di formazione politica, Luigi aveva ben chiaro e forte il concetto di interesse pubblico che spesso, come diceva lui “non rende facile il rapporto con i cittadini, con i doverosi frequenti no che non rendono popolari, ma consentono nel medio periodo risultati soddisfacenti per la comunità”.

In un periodo nel quale l’amministratore non era supportato dall’attività dei funzionari per ragioni di deleghe, dovette impegnarsi pesantemente, cercando di conciliare l’attività amministrativa con il lavoro e la famiglia, in particolare quando durante l’ultimo mandato assunse anche la delega ai lavori pubblici.

Luigi Tacconi con la fascia di vicesindaco (alla vita, come si usava allora) nel corso di una cerimonia pubblica alla fine degli anni ottanta.

In particolare, durante quest’ultimo periodo fu gravoso l’impegno per la realizzazione della lottizzazione industriale della Giacomona a San Giorgio in Salici, per l’avvio della meccanizzazione elettronica del Comune e per l’attuazione degli strumenti urbanistici, a seguito dell’approvazione del Piano Regolatore, con molta edilizia popolare, e ben quattro Piani Particolareggiati.

Svolse sempre la sua funzione pubblica cercando il confronto con la cittadinanza e le associazioni di volontariato, attento a recepire ciò che di innovativo poteva portare migliori risultati all’attività amministrativa.

Negli ultimi vent’anni, come si diceva, era diventato una colonna de Il Baco da Seta, con la sua importante attività di ricerca storica sulle vicende locali. Moltissimi i suoi articoli, sulla rivista e su questo sito, sempre ricchi di approfondimenti, di dettagli, di biografie e di foto inedite. Assieme agli altri storici del Baco, in questi anni ha firmato anche i tre volumi che abbiamo dedicato alla storia di Sona, dalle guerre di indipendenza fino al secondo dopoguerra.

Uomo dalle grandi passioni, dai grandi interessi, dal grande amore per la sua famiglia, per la sua terra e la sua comunità, lascia un grande vuoto nel nostro Comune, e anche nella redazione del Baco. Sul prossimo numero della nostra rivista lo ricorderemo con un servizio che ripercorrerà i suoi tanti anni di impegno a Sona.

Alla moglie, alle figlie e ai famigliari vadano le condoglianze di tutti gli amici del Baco.