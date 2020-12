Palazzolo, è tornata la grande Stella Cometa di Natale. Grazie ai tanti volontari (e nonostante il Covid)

Per chi è della frazione, ma anche più in generale per chi fa parte del Comune di Sona, la tradizionale Stella cometa installata sulla torre del campanile di Palazzolo è simbolo, sia per i più piccoli che per i più nostalgici, della magia del Natale.

Anche per questo Natale che vivremo in condizioni atipiche a causa delle restrizioni da Covid-19, grazie a un gruppo di volenterosi cittadini di Palazzolo ci sarà garantita questa magia, un faro luminoso in questo 2020 piuttosto grigio.

“Proprio lo scorso 28 novembre, diversi artigiani e operai del paese hanno messo a disposizione a titolo completamente gratuito la loro professionalità e le attrezzature adeguate al montaggio della Stella”, afferma Davide Ragazzo, uno dei giovani volontari che ha contribuito all’installazione.

Questo gruppo di volontari si è formato e consolidato negli anni, tanto da creare una tradizione legata proprio al momento del montaggio della Stella e quella che potremmo definire ereditarietà per quanto riguarda la partecipazione. Proprio Davide ci racconta che prima di lui, il padre e lo zio facevano parte di questo gruppo e gli hanno poi ceduto il posto e, quindi, l’opportunità di prendere parte a questa esperienza comunitaria e collaborativa.

Come tutti possiamo sospettare, mettere insieme una stella cometa di tali dimensioni è un lavoro non da poco, che viene attuato solamente dopo un’attenta progettazione che permetta a tutti di lavorare in sicurezza, soprattutto quest’anno.

La completa installazione dura una mezza giornata oggi, poteva durare invece anche un giorno intero con i mezzi di alcuni anni fa.

Fortunatamente sono molti i cittadini che partecipano e aiutano i volontari durante i lavori, offrendo loro un caffè o un pasto caldo.

Ma ciò che riscalda di più i volontari è il momento in cui arrivano alla fine dell’installazione: vedere la Stella illuminare tutto il paese, pensare a tutte quelle persone che aspettavano questo momento da tempo e alla felicità che il loro lavoro porterà in moltissime famiglie durante il periodo natalizio.

Ringraziamo i volontari che hanno contribuito a trasmettere, quest’anno più che mai, un messaggio di positività, luce, speranza e, perché di no, di buon auspicio per questo Natale 2020.

Le foto della Stella Cometa sono di Mario Pachera.