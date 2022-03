Palazzolo: Domenica un pic-nic per riscoprire la bellezza delle nostre colline moreniche. Organizza La Torre

Con l’arrivo della bella stagione ecco il primo appuntamento all’aperto per famiglie che dà l’opportunità di conoscere meglio il nostro territorio.

L’associazione culturale La Torre di Palazzolo, con il patrocinio del Comune di Sona, promuove per domenica 27 marzo dalle 10 alle 16.30 un “Pic nic tra le colline di Palazzolo” in via Bellevie nel parco retrostante la baita degli Alpini.

Durante la giornata sarà organizzata una presentazione delle nostre colline (a cura dell’associazione La Torre), un concorso “Disegna il paesaggio” per bambini da 4 a 10 anni ed un concorso fotografico per ragazzi da 11 a 25 anni.

Questa manifestazione è proposta in occasione della Giornata regionale per i Colli Veneti, istituita con la legge regionale n. 25/2021 e prevista per ogni prima domenica di primavera.

Lo scopo di questo evento è di valorizzare il patrimonio naturalistico, storico, culturale, sportivo ed enogastronomico dei Colli Veneti, la cui ricchezza è composta da un mosaico di paesaggi unici, piccoli borghi, tradizioni popolari e prodotti tipici.

Ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente per il pranzo al sacco, in quanto non è previsto un servizio di ristorazione.

Quale altra occasione quindi per meglio conoscere e valorizzare le nostre splendide colline moreniche? Per ogni informazione si può contattare l’associazione La Torre all’indirizzo mail info@latorre.vr.com.