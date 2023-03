Palazzolo, domenica torna la “Passeggiata di primavera” aperta a tutti. Organizza La Torre

“Marzo pazzerello, guarda il sole e prendi l’ombrello”. Quella del dover aprire gli ombrelli è una situazione, stante il periodo di grave siccità che assolutamente non si aspettano gli appassionati della “Passeggiata di primavera” che come ogni anno viene organizzata dall’associazione Culturale La Torre di Palazzolo con il patrocinio del Comune di Sona, affiancata da Il Baco da Seta come media partner.

L’appuntamento è previsto per domenica 12 marzo alle 14.30 con partenza dalla piazza Vittorio Veneto di Palazzolo per un itinerario sulle panoramiche colline moreniche ricche in questo periodo di erbe commestibili e piante spontanee, le quali saranno ampiamente descritte dalle guide per le loro proprietà organolettiche, curative e come valide basi per deliziose pietanze.

Aperta a tutti, famiglie, giovani e meno giovani, la passeggiata non presenta particolari difficoltà nel percorso anche se è consigliabile l’utilizzo di un abbigliamento comodo e sportivo.

Al termine della manifestazione, una volta giunti all’arrivo del percorso, verrà offerto un rinfresco che completerà il momento conviviale e per fare anche un brindisi beneaugurante, all’arrivo della stagione primaverile.

Nella foto, un momento della passeggiata della primavera dello scorso anno.