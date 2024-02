Palazzolo: Domenica Festa del Tesseramento per il Circolo Giustiniano NOI

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2024 del circolo Giustiniano Noi di Palazzolo e, per celebrare questo appuntamento, è stata organizzata per domenica 18 febbraio la festa del tesseramento.

La giornata prevede la Santa Messa alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale e, a seguire alle ore 11.30 un aperitivo nella sala intitolata a don Brunelli, sede del circolo aperta a tutti.

Chi invece volesse partecipare al pranzo sociale, che seguirà alle 12.30, è necessario iscriversi presso la sala stessa il venerdì pomeriggio dalle 17 alle 18 oppure telefonando ai responsabili (Alessandra 3480042347, Marisa 3395013135, Valeria 3491950477).

La giornata di festa proseguirà nel pomeriggio con giochi ed attrazioni varie sempre organizzati dai volontari del circolo che in questi giorni sono impegnati anche nelle sfilate del carnevale veronese con il carro dedicato a SuperMario.