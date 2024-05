Palazzolo, domenica a passeggio per le vie della frazione con l’evento “Turisti nel nostro paese”. Organizza La Torre

Tutti noi andiamo a visitare borghi caratteristici, città d’arte, luoghi famosi ma quante volte ci siamo soffermati ad osservare ed apprezzare i particolari dei luoghi in cui viviamo?

Ecco il motivo che ha spinto l’associazione La Torre di Palazzolo, con Il Baco da Seta nel ruolo di media partner, nel creare l’evento di domenica 26 Maggio “Turisti nel nostro paese” che prevede una passeggiata per le vie del centro storico di Palazzolo accompagnati dalla voce narrante da parte dei volontari i quali descriveranno e racconteranno le storie dei palazzi, delle dimore, delle corti storiche e della caratteristica Torre Scaligera.

L’appuntamento è previsto per le ore 15 in piazza Vittorio Veneto da cui avrà inizio l’itinerario che porterà gli appassionati a conoscere ed in certi casi a scoprire i tesori che si celano nelle nostre vie ed in mezzo alle nostre case.

La partecipazione, con il patrocinio del Comune di Sona, è aperta a tutti e pur non trattandosi di un tracciato particolarmente impegnativo, si consiglia di fornirsi di abbigliamento comodo.