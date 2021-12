Palazzolo: Da lunedì senso unico su un tratto di via Monte Paul per i lavori di riqualificazione della piazza

Il comandante della polizia locale di Sona Mori ha emesso oggi un’ordinanza con la quale si prevede, a partire dalle ore 8.30 di lunedì 13 dicembre fino alle 19 del 31 gennaio, l’istituzione del senso unico di marcia nel tratto di via 4 Novembre compreso e con direzione dall’intersezione con la via Monte Paul all’intersezione con la via Prele.

Con l’occasione, viene anche prorogata al 31 gennaio la chiusura al traffico e del divieto di sosta con rimozione della Piazza Vittorio Veneto.

Le modifiche al traffico si sono rese necessarie per permettere i lavori in corso di riqualificazione della piazza Vittorio Veneto e di parte di via 4 Novembre.

Il traffico in arrivo da via Prele sarà deviato su via Gatta e via Monte Paul, ad eccezione degli autocarri superiori a 35 q che saranno deviati in via 25 Aprile, via Don P. Fattori e via Monte Paul.