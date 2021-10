Palazzolo: Da lunedì chiusure in centro paese per i lavori di riqualificazione della piazza

Il comandante della polizia locale di Sona Roberto Mori ha emesso un’ordinanza con la quale a partire da lunedì 5 ottobre viene chiuso al traffico e alla sosta per 30 giorni un tratto di via Prele (fronte ufficio postale), nonché dal 20 ottobre, e anche qui per 30 giorni, di tutto l’incrocio con via 4 Novembre.

Le chiusure sono necessarie per la realizzazione dei lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto e di parte di via 4 Novembre.

Durante la chiusura del tratto di via Prele, il traffico veicolare in arrivo da via Bellevie sarà deviato in via 25 Aprile, via Don Fattori e via Montepaul mentre quello in arrivo da via Cavecchie sarà deviato in via Ghiaia, Sant’Antonio da Padova, Gatta, Montepaul, Don Fattori e via 25 Aprile.

Durante la chiusura dell’incrocio con via 4 Novembre, il traffico veicolare in arrivo da via Bellevie sarà deviato in via 25 Aprile, via Don Fattori e via Montepaul, quello in arrivo da via Cavecchie sarà deviato in via Ghiaia, Sant’Antonio, Gatta, Montepaul, Don Fattori e via 25 Aprile, mentre quello in arrivo da via Piave e via Cav. Girelli sarà deviato in via Piave e via Isonzo.