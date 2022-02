Palazzolo, da giovedì e per due mesi chiusa parte di via 4 Novembre per i lavori di realizzazione della piazza

A Palazzolo sono in corso in questi mesi i lavori di riqualificazione di piazza Vittorio Veneto e di parte di via 4 Novembre. I lavori sono eseguiti dalla ditta I.C.E.A.M. srl di Cerea.

Dal 10 febbraio prende il via quella che è denominata la “fase 3” dei lavori e il comandante della polizia locale Mori ha pertanto emesso un’ordinanza con la quale prevede dalle ore 8.30 del 10 febbraio alle 19 del 5 aprile la chiusura al traffico del tratto di via 4 Novembre dal carraio dei civici 35/37 fino all’intersezione con la via Prele esclusa, ad eccezione del marciapiede. In questo momento quel tratto di strada è soggetto alla disciplina del senso unico di marcia.

Il traffico in arrivo da via Prele sarà deviato su via Gatta e via Monte Paul, ad eccezione degli autocarri superiori a 35 q che saranno deviati in via 25 Aprile, via Don Fattori e via Monte Paul.

Il traffico veicolare in arrivo da via Cavecchie, ad eccezione degli autobus di linea, sarà invece deviato sul percorso: via Ghiaia, via Sant’Antonio da Padova, via Gatta, via Monte Paul, via Don Fattori, via 25 aprile e via Prele.