Palazzolo. Con La Torre alla scoperta di erbe e fiori spontanei: Un successo la “Passeggiata di Primavera”

Massiccia partecipazione alla “Passeggiata di Primavera” che domenica 12 marzo si è tenuta sulle colline di Palazzolo organizzata dell’associazione La Torre e con il Baco da Seta come media partner.

Circa un centinaio di persone hanno approfittato della bella giornata per una salutare passeggiata sui sentieri panoramici che si sviluppano nelle vicinanze della millenaria Pieve di Santa Giustina, dove nonostante un cambiamento di itinerario dell’ultimo istante, si sono potuti osservare e raccogliere numerosi fiori spontanei ed erbe individuati e riconosciuti dai volontari de La Torre.

Molto apprezzata al momento del rinfresco al termine della manifestazione, l’esposizione del presidente della Torre Stefano Ambrosi (nella foto sotto) nel corso della quale sono state descritte in dialetto ed italiano le varie erbe raccolte in piccoli mazzi. Di ognuna sono state ricordate le proprietà ed è stato possibile scattare delle fotografie per ben ricordarne le caratteristiche.

Una bella iniziativa all’aria aperta che ha visto coinvolti famiglie ed appassionati ed ha fatto scoprire alcune delle innumerevoli bellezze del nostro territorio.