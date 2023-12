Palazzolo: Con il Circolo Noi i bambini hanno riscoperto la magia del teatro dei burattini

Il fascino del teatro dei burattini ha sempre incantato bambini e adulti e la cosa si è ripetuta in occasione dell’incontro presso il Circolo Noi di Palazzolo svoltosi domenica 3 dicembre.

Grazie al progetto Favolavà, che si impegna a portare avanti la tradizione di questo spettacolo, si è potuto riassaporare la magica atmosfera che può essere ripetuta anche nelle famiglie dato che le attrezzature necessarie, custodite in valigie, possono essere prestate alle famiglie per ripetere dentro le mure domestiche i momenti di divertimento.

Occasione questa per i bimbi per dare un’alternativa alle ore passate davanti alla televisione o agli schermi dei telefonini ma opportunità anche per i genitori per testare la propria creatività e riallacciare i contatti con il mondo della fantasia.

Il previsto appuntamento con la testimonianza del “Centro aiuto vita” di Lugagnano, che tanto si prodiga per aiutare le famiglie in difficoltà, è stato invece rimandato a data futura, probabilmente a conclusione del periodo delle festività natalizie.