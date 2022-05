Palazzolo capitale del volley: martedì le qualificazioni per la finale nazionale under 18 femminile

Si sono concluse nel fine settimana del 15 maggio le finali regionali under 18 femminili e under 19 maschili, al termine delle quali sono stati completati i quadri delle ventotto squadre finaliste per ciascuna categoria che si contenderanno i titoli tricolori nelle finali nazionali giovanili CRAI under 18 femminili e under 19 maschili, in programma da martedì 24 a domenica 29 maggio a Verona ed Alba Adriatica.

La formula delle finali nazionali, dopo quella studiata per l’edizione 2021 che ha visto la partecipazione di 12 squadre per garantire le migliori condizioni di sicurezza in quel particolare momento legato alla pandemia, ritorna ad essere, come da tradizione, la stessa per ogni categoria, con un totale di 28 formazioni partecipanti e la suddivisione in due fasi.

Nella prima fase, detta di qualificazione, partecipano 16 squadre divise in quattro gironi da quattro squadre che si giocheranno con la formula del girone all’italiana. Al termine, le prime quattro squadre classificate raggiungeranno le dodici formazioni già qualificate per la fase finale per contendersi lo scudetto di categoria.

Ed è qui che entra in gioco il palazzetto dello sport di Palazzolo, in quanto gli impianti sportivi che ospiteranno le partite dei gironi eliminatori e della fase ad eliminazione diretta sul nostro territorio saranno, appunto, l’impianto della frazione di Sona, Ponti sul Mincio e Cavaion Veronese, oltre alla palestra in via don Biondani a Peschiera del Garda.

A Palazzolo le partite si tengono martedì 24 maggio, lungo tutta la giornata. Si apre alle 9 con “Cuore di mamma Cutrofiano” (Puglia) contro “Dannunziana Edo” (Abruzzo). Alle 10.30 si disputa “Chorus volley Bergamo” (Lombardia) contro “Evancon Conda Verres” (Valle d’Aosta). Alle 15.30 “Dannunziana Edo” contro “Chorus volley Bergamo” e si chiude alle 17 con “Evancon Conda Verres” contro “Cuore di mamma Cutrofiano”.

A fare da padrone di casa per questo importantissimo evento sportivo la società dell’ASD Volley Palazzolo.

La finalissima per il titolo, invece, andrà di scena domenica 29 maggio alle 11 all’AGSM Forum di Verona.