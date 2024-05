Palazzolo: Aperte le iscrizioni per il Grest estivo organizzato dal Circolo Noi

Con l’arrivo della bella stagione terminano le scuole e anche quest’anno fervono i preparativi presso il Circolo Noi di Palazzolo per l’organizzazione del Grest di animazione estiva dedicato a bambini e ragazzi.

Come di consueto, il luogo prescelto è il campo sportivo parrocchiale nelle tre settimane tra il 15 luglio ed il 2 agosto con orario 8-13 da lunedì a giovedì mentre nella giornata di venerdì l’attività sarà prolungata fino alle ore 17 in maniera da permettere le uscite in piscina e al Parco Natura Viva.

Per partecipare sono previste quote settimanali con agevolazioni per il secondo e il terzo figlio e per conoscere tutti i dettagli è necessario collegarsi al sito www.circolonoipalazzolo.it/Grest2024/Iscrizione dove si troveranno i moduli per le iscrizioni che sono già state aperte e si chiuderanno il 31 maggio.