Palazzolo: Al via le iscrizioni per l’edizione 2021 del “Fran Volley”, nel ricordo forte di Francesco Tacconi

Da lunedì 5 luglio aprono le prenotazioni per l’ottava edizione del “Fran Volley”!

Per chi ancora non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un torneo organizzato dall’associazione “Fran Sempre con Noi”, che nasce nel 2014 con l’obiettivo di ricordare Francesco Tacconi di Palazzolo (nella foto), venuto a mancare l’anno precedente per una grave forma di leucemia.

L’associazione si propone di ricordare Francesco nel modo in cui lui avrebbe sicuramente voluto: vivendo e condividendo momenti di gioia con gli amici, immersi nello sport e giocando a pallavolo.

Quest’anno, vista la necessità di evitare gli assembramenti, si è pensato di organizzare un “Fran Volley” in versione “beach”: un torneo di beach volley a squadre miste 4×4. L’appuntamento è per il 25 luglio dalle ore 15 alle ore 20, presso gli impianti sportivi di Palazzolo. A causa delle restrizioni da Covid, purtroppo non saranno presenti i consueti chioschi, ma sarà comunque aperto il bar della polisportiva.

Infine, ricordiamo che anche in questa occasione, i ricavati dell’evento saranno devoluti all’associazione Adoces (associazione donatori cellule staminali emopoietiche), a sostegno della ricerca e del finanziamento di nuove borse di studio.

Le iscrizioni al torneo verranno aperte lunedì 5 luglio ed è possibile reperire il modulo di iscrizione e maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell’associazione.