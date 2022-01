Palazzolo. Al funerale di Luigi Tacconi gli interventi ricordano la sua figura di cittadino, di amministratore e di storico

Sabato 15 gennaio si sono tenute a Palazzolo, nella chiesa parrocchiale, le esequie per Luigi Tacconi scomparso martedì 11 gennaio. Tacconi è figura molto conosciuta a Sona per i suoi pregressi di amministratore comunale, di volontario in tante associazioni e di ricercatore storico del Baco.

Hanno partecipato al funerale il sindaco Gianluigi Mazzi, molti amministratori comunali e gli ex sindaci Renato Salvetti e Giorgio Gatto.

Al termine del servizio funebre il parroco Don Angelo Bellesini ha ricordato la figura di Tacconi (nella foto di Mario Pachera) come assiduo parrocchiano, da sempre contraddistinto da una forte vocazione verso il volontariato.

Il sindaco Mazzi e l’ex sindaco Salvetti hanno ricordato l’impegno di Tacconi come amministratore e la sua preziosa opera di cittadinanza attiva svolta costantemente sul territorio.

Mazzi ha ricordato di aver conosciuto Tacconi dopo che questo aveva già lasciato il suo ruolo di amministratore, affermando che “in effetti Luigi Tacconi il Comune non lo aveva mai lasciato”. Tacconi aveva infatti iniziato subito dopo una intensa collaborazione con la redazione de Il Baco da Seta nel campo della ricerca storica che gli ha consentito di scrivere capitoli importanti del vissuto civico del Comune di Sona, messi a disposizione della comunità. Mazzi ha affermato, inoltre, che la sua vicinanza in occasione delle molte attività svolte insieme sono state per lui scuola civica importante.

L’ex sindaco Salvetti ha ricordato, invece, il tanto lavoro svolto assieme prima come amministratori e poi come ricercatori storici. Luigi era stato infatti consigliere, assessore e vicesindaco, dal 1970 al 1990. “Quando entrambi abbiamo lasciato i banchi del consiglio comunale – ha raccontato Salvetti – ci siano ritrovati ad operare insieme nella ricerca storica. Il sodalizio non si era mai interrotto, stavamo ancora lavorando insieme ad un progetto comune quando purtroppo Luigi è scomparso”.

Nel corso del funerale sono intervenuti per portare il loro omaggio anche Stefano Ambrosi per l’associazione culturale la Torre, l’assessore di Palazzolo Elena Catalano, che ha letto il ricordo pervenuto dal presidente provinciale dell’associazione combattenti e reduci, ed il presidente dell’associazione combattenti e reduci della frazione Gianni Chiavegato.

Una commossa e folta presenza di concittadini e conoscenti ha assistito alla cerimonia. Molti per motivi di pandemia sono stati ospitati all’esterno della chiesa, con collegamento audio.