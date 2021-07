Pagelle d’oro degli esami di terza media a Sona e Lugagnano: in 24 hanno raggiunto il 10 e 9 sono le lodi

Dopo la dura prova dell’anno scorso nel quale la prova d’esame dei nostri ragazzi di terza media si era dovuta tenere a distanza, quest’anno finalmente si è tornati in presenza, anche se l’esame è stato svolto in una forma limitata, senza prove scritte.

Come è tradizione da anni la nostra rivista da evidenza delle eccellenze che vengono riconosciute nelle scuole del nostro territorio, Sona e Lugagnano, nella prova d’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Ricordiamo sempre essere motivo per premiare l’impegno dei ragazzi che riescono a raggiungere i pieni voti pur riconoscendo che per tutti resta comunque la prima esperienza che consente di provare le conoscenze acquisite e le capacità maturate e che prepara al passaggio alla scuola superiore di secondo grado.

L’effetto della pandemia da Covid-19 anche quest’anno si è fatto sentire non solo durante le lezioni, ma anche nella sessione di esame. È vero che riuscire a fare l’esame in presenza è stata già una conquista, ma l’auspicio resta quello di tornare il prossimo anno ad una vera normalità anche con le prove scritte. Resta inoltre il fatto, come già accaduto l’anno scorso, che, per motivi di privacy, non possiamo pubblicare i nominativi delle eccellenze ma indicare solo un dato complessivo.

A completamento del racconto dell’esperienza di esame, abbiamo però chiesto ad entrambe le dirigenti scolastiche un commento in modo da dare evidenza del clima reale nel quale questa esperienza si è svolta. Ma diamo prima però i dati nella loro sintesi.

All’Istituto Comprensivo di Sona i ragazzi e ragazze che hanno ottenuto 10 come valutazione sono stati 8, in particolare 3 ragazze e 5 ragazzi. Coloro che invece hanno ottenuto anche la lode sono invece stati 7 di cui 4 ragazze e 3 ragazzi.

In totale a Sona sono quindi 15 coloro che hanno ottenuto 10 o 10 e lode. Rispetto agli 8 del 2020 è sicuramente un bel recupero che riporta il dato generale più vicino ai 18 segnalati nel 2019.

Riguardo l’Istituto Comprensivo di Lugagnano, i ragazzi e ragazze che hanno ottenuto 10 come valutazione sono stati 16. Coloro che invece hanno ottenuto anche la lode sono invece stati 2.

In totale a Lugagnano sono quindi 18 coloro che hanno ottenuto 10 o 10 e lode. Rispetto ai 13 del 2020 è sicuramente un incremento che consolida la tendenza. Nel 2019 invece i risultati erano stati particolarmente limitati con sole 3 evidenze di 10 e 10 e lode.

Complessivamente, nel nostro Comune sono stati quindi 24 i ragazzi e ragazze che hanno ottenuto il 10 e 9 coloro che hanno ottenuto anche la lode. Tanti complimenti a loro per l’impegno dimostrato ed il risultato ottenuto.

Concludiamo questa prima parte di analisi per dare spazio alla nota di commento ricevuta dalla dirigente scolastica di Sona professoressa Maria Federici e dal professor Filippo Neri,delegato della dirigente scolastica di Lugagnano Professoressa Elisabeth Piras Trombi Abibatu.

La professoressa Maria Federici commenta con queste parole l’esperienza di esame: “Gli esami si sono svolti senza problemi e in un clima sereno, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza anti Covid-19. Poterli fare in presenza ha rappresentato un passo avanti verso la normalità rispetto alla discussione online dell’elaborato dello scorso anno. Si è trattato di un colloquio orale che ha comunque riservato molte soprese in positivo”.

“Le alunne e gli alunni – prosegue la dirigente di Sona – hanno presentato elaborati interessanti e molto curati e si sono detti soddisfatti di come hanno condotto la loro discussione il giorno dell’esame. I docenti dei consigli di classe li hanno supportati e seguiti dal momento di assegnazione della tematica a quello di consegna dei lavori. Certamente, anche attraverso questa tipologia di colloquio è possibile valutare le conoscenze e le competenze degli alunni. Tuttavia, a mio giudizio, è auspicabile la reintroduzione degli scritti quando l’emergenza Covid-19 lo consentirà. Ciò permetterebbe di testare in modo più approfondito la maturità e la capacità dei ragazzi di mettere in campo tutte le risorse personali per superare il primo importante esame del loro percorso scolastico”.

“Gli esami finali – spiega il vicario dell’istituto comprensivo di Lugagnano professor Filippo Neri – sono state le seguenti: si sono svolti in presenza e hanno visto impegnati gli studenti in una prova orale basata sulla discussione di un elaborato costruito su un tema principale concordato dai docenti e sviluppato sulla base di 4/6 discipline che toccassero tutti gli ambiti della formazione scolastica. Gli argomenti sono stati molteplici ed alcuni di rilievo sociale come la lotta all’inquinamento, le violenze di genere, i femminicidi, la pandemia, l’emergenza dell’acqua ed altri ancora”.

“L’impegno assunto dagli studenti è stato molto serio nel nostro Istituto – prosegue Neri – tant’è che molti alunni hanno migliorato il voto di ammissione derivato dal percorso triennale effettuato alla Scuola Secondaria di primo grado. L’organizzazione prevedeva mezz’ora a disposizione del candidato per esporre il proprio elaborato che aumentava fino a 45 minuti qualora vi fosse l’esecuzione musicale degli studenti frequentanti l’indirizzo musicale, ciò ha permesso un sereno sviluppo degli stessi sia da parte della Commissione d’esame sia da parte degli studenti”.

Il commento si completa con le parole della dirigente scolastica Elisabeth Piras Trombi Abibatu, al suo primo anno di dirigenza a Lugagnano: “Sono rimasta piacevolmente colpita dal livello di preparazione su tutte le discipline e in particolare sulle competenze artistico-musicali degli alunni della scuola Anna Frank“.