Ottica Lucido. Occhiale da vista e occhiale sole: un solo accessorio e due funzioni, grazie alle lenti clip-on!

Il concetto di occhiali clip-on nasce in America negli anni ’40 per poi diventare sempre più popolare su larga scala nei decenni successivi. Le lenti clip-on, infatti, sono una soluzione pratica, di tendenza ed economica che ha fatto innamorare generazioni e generazioni.

Cosa sono esattamente le lenti clip-on? E come si utilizzano?

Si tratta di lenti sagomate in base alla montatura, che possono essere applicate sopra gli occhiali da vista quando se ne sente il bisogno, come alternativa alle classiche lenti da sole graduate. In pochissimi istanti e senza fatica è possibile passare dagli occhiali da vista a quelli da sole, basterà agganciare le lenti da sole sopra alla propria montatura.

Una scelta utile e funzionale per chi non porta lenti a contatto o non ama gli occhiali da sole graduati. Ne esistono di molte tipologie diverse; possono essere classificate in base al metodo di aggancio delle lenti da sole su quelle da vista

Standard : le lenti da sole vengono agganciate su quelle da vista;

le lenti da sole vengono agganciate su quelle da vista; Magnetici : si applicano grazie ad una calamita;

si applicano grazie ad una calamita; Ribaltabili: le lenti da sole sono fisse sulla montatura da vista e vanno sollevate o abbassate a seconda del bisogno.

Quali sono i vantaggi delle lenti clip-on?

Pratiche : le lenti da sole si applicano con rapidità sugli occhiali da vista.

: le lenti da sole si applicano con rapidità sugli occhiali da vista. Comode e salva spazio : stanno con facilità in borsetta o nello zaino, non occorre portare due custodie con due paia di occhiali.

: stanno con facilità in borsetta o nello zaino, non occorre portare due custodie con due paia di occhiali. Risparmio economico : sono meno costose degli occhiali da sole graduati con prescrizione.

: sono meno costose degli occhiali da sole graduati con prescrizione. Rendi unico il tuo stile : la montatura da vista potrà trasformarsi ed essere impreziosita da dettagli unici di stile.

: la montatura da vista potrà trasformarsi ed essere impreziosita da dettagli unici di stile. Polarizzate: per gli amanti dell’aria aperta e gli sportivi esiste una vasta scelta di lenti clip-on polarizzate.

Ottica Lucido di Lugagnano, in via Case Nuove 63, ti regala le clip-on da sole su misura! Per il mese di luglio, con l’acquisto di un occhiale completo (montatura e lenti), in omaggio le pratiche clip-on da sole.

Ogni Clip è rigorosamente made in Italy e viene creata artigianalmente su misura, rispettando le linee della montatura da vista su cui viene applicata. Scegli le tue lenti clip-on tra più di 40 colorazioni.