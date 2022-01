Ottica Lucido di Lugagnano. Introduzione alle lenti progressive: Tecnologia avanzata al servizio della vista

Redazionale

Come cambia l’occhio con il tempo

Con l’avanzare dell’età, possono comparire i primi segnali di problemi alla vista. La presbiopia non è nulla di preoccupante, si sviluppa in soggetti tra i 40 e i 50 anni e deriva dalla perdita di elasticità della lente e del muscolo all’interno dell’occhio, il quale non è più in grado di adattarsi e di mettere a fuoco a diverse distanze.

Per mantenere una visione confortevole a tutte le distanze con soluzione di continuità è consigliato l’utilizzo di occhiali con lenti progressive. Utili soprattutto per chi desidera mantenere un’unica montatura e non sentirsi costretto a cambiare continuamente occhiale in diverse situazioni.

Le lenti progressive, infatti, permettono all’occhio di passare da un’immagine all’altra, mettendola a fuoco in modo corretto e nitido, a distanze diverse.

La tecnologia delle lenti progressive

Le lenti progressive presentano un potere positivo nella parte inferiore, specifico per la vista da vicino, un potere positivo o negativo in quella superiore (a seconda del soggetto ipermetrope o miope) per la vista da lontano e infine un’area di transizione più o meno estesa. Nelle zone laterali inferiori si trova l’area di aberrazione o distorsione. L’ampiezza di quest’ultima determina lo standard qualitativo della lente. Come indicato nelle immagini di seguito, una lente realizzata su misura potrà presentare un’area di distorsione notevolmente più ridotta rispetto a quella presente nelle lenti progressive standard. In questo caso il campo visivo si estende notevolmente, rendendo la visione più confortevole.

L’importanza della consulenza

Abituarsi all’utilizzo di lenti progressive non è affatto facile, spesso possono manifestarsi alcuni fastidi come vertigini, emicranie, collo rigido, affaticamento fino all’inciampare nel salire le scale. Tuttavia, è fondamentale che la lente sia costruita sulla base di parametri individuali per ottimizzare la performance visiva, per rendere l’adattamento più veloce e immediato e senza bisogno di movimenti del capo, ma anche per garantire una visione più naturale e confortevole.

Il consiglio è di rivolgersi ad uno specialista che dopo una visita accurata potrà progettare la lente su misura per le problematiche specifiche e in base alle esigenze di ogni cliente.

La professionalità di un ottico è fondamentale nella progettazione di una buona lente progressiva. Durante la visita vengono considerati non soltanto i difetti della vista, ma anche informazioni sulla professione e sugli hobby che rendono i nostri occhi unici, con esigenze diverse da tenere in considerazione nella corretta elaborazione di una lente correttiva.

Al fine di ottenere un occhiale con lenti progressive perfette è importante inoltre considerare la postura e la forma della testa, in questo un controllo generale della vista può aiutare a stabilire dei parametri aggiuntivi fondamentali.

Come utilizzare le lenti progressive

Chi indossa un paio di occhiali con lenti progressive potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo di adattamento alla nuova vista.

Un tipico esempio è rappresentato dall’atto di salire le scale. Chi indossa gli occhiali utilizzerà la parte inferiore delle lenti progressive. Tuttavia, quella parte della lente è impostata per una distanza visiva di circa 40 cm. Le scale, essendo più lontane risulteranno fuori fuoco. Fortunatamente il senso della vista è complesso ed estremamente adattabile, in poco tempo sarà in grado di abituarsi alle nuove condizioni.

La soluzione corretta nel salire le scale è spostare leggermente la testa verso il basso per sfruttare la parte intermedia della lente, progettata per vedere da lontano.

I primi effetti durante l’uso

è bene non scoraggiarsi se durante i primi utilizzi di lenti progressive possiamo trovarci a disagio.

In particolare. se notiamo:

visione sfuocata e piccole distorsioni ai bordi delle lenti,

più movimenti da parte della testa, soprattutto per vedere da vicino, il campo visivo da vicino si trova infatti nella parte inferiore delle lenti.

Per favorire l’adattamento alle nuove lenti progressive è importante indossarle tutti i giorni, per tutta la giornata.

Come ribadito in precedenza, più la progettazione della lente è creato in maniera accurata e personalizzata, più confortevole e rilassata sarà la visione e minore il tempo di adattamento richiesto dagli occhi.