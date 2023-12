Orgoglio e commozione per i cinquant’anni della Scuola Secondaria Virgilio di Sona

Il 19 dicembre la comunità di Sona ha festeggiato con gioia e orgoglio il 50º anniversario della Scuola Secondaria Virgilio, un’istituzione che ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione di generazioni di giovani.

Nel 1973, quando fu inaugurata la “scuola media” di Sona, l’Italia stava attraversando un periodo di profonde trasformazioni. L’economia si stava industrializzando, l’agricoltura abbracciava l’uso del trattore, e la società richiedeva sempre più persone istruite in grado di gestire macchinari complessi e sempre più modernizzati.

Renato Salvetti, sindaco di Sona dal 1975 al 1980 – presente alla celebrazione del cinquantesimo – ricorda la sfida di convincere molte famiglie sull’importanza dell’istruzione culturale. La dispersione scolastica e la necessità di spazi adeguati furono sfide superate con determinazione, culminando nell’apertura dell’edificio dedicato esclusivamente alla scuola media nel 1973.

Ricordando tutto ciò, il 19 dicembre gli studenti, accompagnati dagli insegnanti, si sono radunati in cortile per commemorare l’evento con l’esecuzione solenne della Marcia trionfale dall’opera Aida.

Un momento della celebrazione. Sopra, Sopra, le due dirigenti di Sona e Lugagnano con gli ex presidi Pontara e Squarzoni.

La presenza della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Sona, dottoressa Sabrina Di Lauro, del sindaco Gianfranco Dalla Valentina, dell’assessore Paolo Bellotti, dell’amministrazione comunale, della dirigente dell’istituto comprensivo di Lugagnano Miriam Avila, del presidente del Consiglio d’Istituto e del parroco di Sona don Giorgio Zampini ha dato un tocco di ufficialità alla celebrazione.

Tra i momenti salienti, il ricordo del dott. Pontara, ex preside a Sona e poi provveditore a Verona, e del dott. Squarzoni, dirigente degli anni 2000 e attuale dirigente del Liceo Medi di Villafranca, che hanno ripercorso l’evoluzione degli Istituti comprensivi nel corso degli anni.

Da sinistra, l’assessore Bellotti, la dirigente di Sona Di Lauro, la dirigente di Lugagnano Avila ed il sindaco Dalla Valentina.

La dirigente scolastica di Sona ha sottolineato l’importanza della scuola come parte integrante della comunità, elogiando il lavoro appassionato di docenti, personale ATA e genitori. “Una scuola che compie cinquant’anni è parte integrante del territorio – ha dichiarato la professoressa Sabrina Di Lauro – ed è un tassello importante della comunità”.

Rivolgendosi agli studenti ha poi evidenziato la fortuna che hanno nel poter accedere all’istruzione, esortandoli a considerare lo studio come un’opportunità invidiabile per il loro futuro. Gli studenti stessi hanno contribuito attivamente all’evento, leggendo frasi e poesie scritte da loro e presentando una canzone con un messaggio profondo sulla necessità dell’istruzione, specialmente in contesti di guerra o dove l’accesso all’educazione è limitato.

La celebrazione ha anche offerto uno sguardo al passato, con i ricordi dei primi insegnanti che hanno insegnato in un’epoca senza tablet, ma con il fascino di una carta geografica appesa al muro. La professoressa Sauro Grazioli ha sottolineato l’importanza del rispetto reciproco e della stima nella vera scuola. Infine, la professoressa Giusti ha ricordato la nascita dell’indirizzo musicale, evidenziando il ruolo cruciale della musica come linguaggio che veicola emozioni.

L’orchestra dell’indirizzo musicale ha donato freschezza e vitalità all’intera celebrazione dimostrando che nonostante i 50 anni trascorsi, la scuola sa ancora ispirare e condividere la sua passione con tutti.