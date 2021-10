Ordinanza del sindaco: Da lunedì a Sona niente stufe a legna o pellet se di classe 1 e 2 e temperatura massima a 19°C

Il sindaco Mazzi ha firmato in questi minuti un’ordinanza con la quale dal 4 di ottobre, lunedì prossimo, fino al 30 aprile istituisce tutta una serie di divieti finalizzati a contenere l’inquinamento atmosferico.

Primo divieto è quello di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, legna, cippato, pellet (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle.

Secondo divieto è quello di effettuare combustioni all’aperto di materiale vegetale anche se effettuate nel luogo di produzione al fine di reimpiegare i residui come sostanza concimante.

Confermato poi il divieto, già presente, di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall’amministrazione Comunale e con tutta una serie di prescrizioni come quella di non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira.

Da lunedì, poi, a Sona vi è il divieto di climatizzare cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi.

Questi divieti verranno inaspriti in caso di raggiungimento del livello di allerta inquinamento 1 arancio e del livello di allerta 2 rosso. In questo caso non si potranno utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1, 2 e 3 e arriva il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 15 aprile 2022, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

Inoltre nelle 14 ore al giorno nelle quali è consentito accendere gli impianti di riscaldamento nella nostra zona climatica E (ore che possono essere suddivise in due o tre sezioni orarie, purché comprese tra le ore 5 e le ore 23) la temperatura deve essere massimo 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle residenze, negli uffici, nelle attività ricreative o di culto, nelle attività commerciali e nelle attività sportive.

Temperatura massima che diventa di 17°C negli edifici dove si svolgono attività industriali ed artigianali.