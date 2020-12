Open day alla Scuola dell’Infanzia Don Fracasso di Lugagnano: ecco come collegarsi

Mercoledì 30 dicembre alle ore 17 la Scuola dell’Infanzia Don Fracasso di Lugagnano organizza l’Open Day attraverso una videoconferenza aperta a tutti i genitori interessati a conoscere la scuola. Ad accogliere le famiglie on line saranno la coordinatrice della scuola, Sabrina Montresor, e il presidente, Giannantonio Mazzi.

E’ possibile inoltre consultare il sito della scuola, dove si trovano dei video di presentazione degli spazi e dell’offerta formativa della scuola, oltre ai moduli per l’iscrizione. Per partecipare all’incontro on line basta mandare una mail a coordinatrice@maternalugagnano.it per ricevere il link necessario per l’accesso.

Le iscrizioni saranno aperte dal 7 al 25 gennaio 2021 il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 16.30 oppure martedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12, previo appuntamento telefonico o inviando una email al seguente indirizzo segreteria@maternalugagnano.it.