Omicidio di Chiara Ugolini: Per gli inquirenti l’assassino è il vicino di casa

A uccidere Chiara Ugolini è stato il suo vicino di casa, Emanuele Impellizzeri, 38 anni, uscito di galera tre mesi fa dopo aver scontato una condanna per due rapine. Questo è quanto risulta agli inquirenti dopo la convulsa giornata di ieri.

Chiara, 27 anni, una laurea in scienze politiche e una grande passione per la pallavolo vissuta nella società del Volley Palazzolo, dove giocava in prima divisione e allenava le giovanili, lavorava come commessa in un negozio di abbigliamento. Da non molto era andata a vivere con il fidanzato in un appartamento a Calmasino. La coppia parlava di matrimonio, ed invece domenica scorsa la tragedia.

Impellizzeri – che dopo il carcere era in prova e poteva uscire solo per andare nell’officina dove lavorava ma doveva trascorrere le notti in casa – l’ha uccisa tra le 16 e le 19. Chiara era tornata dopo la mattina di lavoro in negozio e si stava preparando per uscire alle 17 per tornare alla boutique. Ma al lavoro non è mai tornata. Il compagno preoccupato di non vederla si è precipitato a casa e l’ha trovata in cucina, già morta.

I carabinieri hanno subito appurato che il pregiudicato che abitava al piano di sotto non c’era, e nemmeno c’era la sua moto. E subito è scattata la ricerca. Impellizzeri stava scappando verso il sud Italia quando nella notte la polizia stradale di Firenze l’ha bloccato vicino al casello di Impruneta, lungo la A1.

Portato in caserma, ha confessato il delitto. Ancora tutte da appurare le modalità dell’assassinio e i moventi ma l’ipotesi più probabile rimane quella che l’uomo volesse violentarla. Di sicuro non c’è riuscito, proprio perché Chiara l’ha scoperto mentre entrava in casa e ha tentato in tutti i modi di difendersi e di cacciarlo.

Emanuele Impellizzeri ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio volontario aggravato, e nelle prossime ore incontrerà il giudice che dovrà decidere se convalidare il fermo.