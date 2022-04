Ognuno di noi compia bene il proprio tratto di strada, perché la pace si ottiene solo con l’impegno di ciascuno

La Luce, una colomba bianca, il ramoscello d’ulivo. Questi i simboli che rappresentano la Pasqua e che ci evocano la pace. E mai come quest’anno la pace sembra irraggiungibile ma necessaria.

Una pace globale. La pace tra i popoli, nelle famiglie, nel cuore degli haters e dei leoni da tastiera, tra uomini e donne, tra amici, tra i colleghi, tra i compagni di scuola, tra vicini di casa, nelle ideologie politiche, nello svolgere il proprio lavoro e nel pensiero di ogni giorno.

Provate a cercare la definizione di pace sul vocabolario o su Google. “Condizione di normalità di rapporti, di assenza di guerre e conflitti, sia all’interno di un popolo, di uno stato, di gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi, sia all’esterno, con altri popoli, altri stati, altri gruppi” (Treccani). Oppure “Condizione sociale, relazionale, politica, caratterizzata dalla presenza di condivisa armonia e contemporanea assenza di tensione e conflitti” (Wikipedia).

Vi viene in mente niente di più bello di un mondo così? Di una vita vissuta in assenza di tensione e conflitti? Certo che no. Eppure pochi, veramente pochi, si muovono in questa direzione.

Siamo in un’epoca in cui la guerra scoppia improvvisa in Europa e si porta dietro tutte le atrocità degli scontri bellici e delle propagande di guerra. Siamo in un’epoca in cui gli uomini seviziano, tormentano e massacrano le donne. Siamo in un’epoca in cui i genitori uccidono i figli e i figli uccidono i genitori. Siamo in un’epoca dove con i tasti della tastiera si inferiscono ferite profonde alla pelle di chiunque, basta che dica o faccia qualcosa che non ci aggrada.

Siamo in un’epoca in cui basta non condividere le stesse idee, gli stessi gusti sessuali, la stessa religione, la stessa identità di genere, la stessa fede calcistica per essere nemici.

Siamo in un’epoca dove gli insegnanti offendono gli alunni o vengono malmenati dai loro genitori. Siamo in un’epoca dove i ragazzi si sparano o si accoltellano tra loro o più semplicemente vandalizzano il bene comune.

Circondati da tutto questo nessuno se ne prende la responsabilità, è sempre colpa di qualcun altro. Non spetta a noi risolvere i problemi nel mondo. E invece sì che tocca a noi.

Come ci prendiamo cura del nostro corpo così dobbiamo curare lo spirito. Come ci prendiamo cura di noi stessi così ci dobbiamo prendere cura degli altri. Così come amiamo le nostre cose allo stesso modo dobbiamo rispettare quelle degli altri.

Elie Wiesel, scrittore, filosofo e attivista per i diritti umani, diceva: “Il genere umano deve ricordare che la pace non è il dono di Dio alle sue creature; la pace è il dono che ci facciamo gli uni con gli altri”. Non basta aprire un uovo di cioccolata per trovare la pace in regalo.

Per arrivare alla pace globale dobbiamo sforzarci tutti. Se ognuno fa bene il suo tratto di strada in questo mondo è impossibile non raggiungere il traguardo.

E’ così che voglio augurare buona Pasqua ai lettori del Baco, con un messaggio di pace. Pensateci. Pensiamoci.