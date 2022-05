Oggi l’adunata nazionale degli Alpini a Rimini. Presenti anche le Penne Nere del Comune di Sona

Dopo due anni di stop legato alla pandemia e dopo l’ultima edizione, la 92esima quella del centenario tenutasi a Milano nel 2019, tornano a sfilare gli Alpini d’Italia per la loro festa più importante: l’adunata nazionale.

Quest’anno l’adunata si tiene in una località abbastanza insolita che non annovera, nella sua tradizione d’arma, la presenza del corpo degli Alpini. Le penne nere sfilano infatti sul lungomare di Rimini. E’ la 93esima volta che alpini, provenienti da ogni parte d’Italia e anche da sezioni estere, si incontrano per la loro festa. L’assegnazione a Rimini era stata fatta già per l’edizione del 2020, poi procrastinata per le vicende legate alla pandemia.

Presente una folta rappresentanza di penne nere provenienti dai gruppi di Sona, San Giorgio in Salici (nella foto), Palazzolo e Lugagnano.

La prima volta fu nel nel 1920 sull’Ortigara in un luogo simbolo del sacrificio umano militare in difesa della patria esattamente ad un anno dalla fondazione dell’Associazione Nazionale Alpini, avvenuta a Milano nel 1919.

Sono due anni, quelli appena trascorsi, umanamente complicati. Un periodo in cui la pandemia ha messo a dura prova la tenuta sociale del paese e, con essa, il moto perpetuo della solidarietà, della generosità e dell’altruismo prodotti tipici della tradizione culturale del nostro paese. Non sono di certo mancati momenti in cui, la capillare rete del volontariato, è stata chiamata a dare il suo contributo al bene nazionale. Durante l’emergenza Covid le penne nere, assieme ad altre associazioni d’arma, sono state al fianco delle istituzioni con l’abituale attitudine a generare azioni di vera solidarietà.

Ora finalmente si torna ad incontrarsi e a festeggiare questo legame secolare. Rimini è invasa, in questi giorni, da un fiume di Alpini. Dove vanno le penne nere portano con se identità, senso di appartenenza, tanta allegria e tanta simpatia condita dai proverbiali canti Alpini che raccontano delle tradizioni sociali e storiche del nostro paese.

Oltre ad un imponente contributo economico alle realtà produttive della città ospitanti. L’anno prossimo, per la 94esima edizione, si va a Udine. Si torna nei luoghi che sono simbolo di tante vicende legate agli alpini: scenari della Prima Guerra mondiale ma anche sedi di tante caserme in cui centinaia di migliaia di italiani hanno svolto il loro anno di naja contribuendo a costruire la storia di questo glorioso corpo d’arma. Per non dimenticare quanto fatto dalle penne nere durante il terremoto del Friuli del Maggio 1976.

All’orizzonte qualche segnale di un possibile arrivo dell’adunata nella nostra Verona. Era stata una candidatura alternativa a Rimini nel 2020, chissà che non arrivi l’occasione buona per poter vedere tornare le penne nere a Verona, dopo l’ultima adunata tenutatsi nel 1990.