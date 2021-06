Oggi il Comune di Sona presenta in piazza le attività estive per bambine e bambini

Oggi lunedì 7 giugno dalle ore 17 alle ore 19 in Piazza Roma a Sona si tiene la presentazione delle attività estive proposte dalle associazioni del territorio e inserite nel volantino “Aperto per ferie 2021”.

Ogni associazione coinvolta dal progetto sarà presente con un proprio stand nel quale verranno presentate le diverse attività e date maggiori informazioni rispetto alle modalità di iscrizione.

L’associazione “I negozi all’ombra del campanile” offrirà una merenda ai partecipanti.

“Quale migliore occasione di una piazza per far incontrare genitori e associazioni che presentano le attività pensate per i più piccoli? Quale migliore occasione per fare merenda di nuovo insieme? A tal proposito ringraziamo la collaborazione e la rete che si è creata tra i negozi per mettersi a disposizione della buona riuscita dell’evento” dichiara l’assessore alle politiche giovanili Monia Cimichella.