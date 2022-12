Oggi e mercoledì la scuola di Lugagnano in concerto con “Note per la pace”

Il coro della classi quinte della scuola primaria “Silvio Pellico 2” e l’orchestra delle classi terze della scuola secondaria “Anna Frank” di Lugagnano tengono in questi giorni che ci accompagnano al Natale il concerto “Note per la pace”.

Il concerto, dal titolo quanto mai attuale, vedrà quattro repliche, oggi lunedì 19 dicembre alle ore 17 e 18.30 e mercoledì 21 sempre alle 17 e alle 18.30 e sempre presso la scuola primaria Silvio Pellico 2.

La capienza in presenza è ridotta a sole trenta posti per concerto, riservati ai familiari. I concerti vengono però integralmente trasmessi online in diretta sul canale YouTube della scuola, accessibile cliccando qui.

