Oggi è la giornata mondiale del cane: l’incantesimo affettivo e il senso di responsabilità

Oggi 26 agosto si celebra la “Giornata mondiale del cane” e la prima immagine che fa capolino nella mia mente mentre scrivo ha i colori e le sfumature di un amore molto particolare, quello che a volte probabilmente ci fa sembrare un po’ patetici agli occhi di chi non è mai (o non è ancora) stato stregato dall’incantesimo affettivo di avere un migliore amico a quattro zampe che gira per casa.

Chi invece un cane ce l’ha conosce bene la sensazione: si comincia con “sul divano non salirà mai” e si finisce a breve per stringersi in un angolino e lasciare al cucciolo il posto più comodo, che inevitabilmente si allargherà con il passare del tempo; nell’attualità della social-mania, non c’è luogo in cui non si desideri farsi fotografare con il proprio animale e non c’è una sua prodezza o una sua stranezza che non ci si appresti a immortalare, per condividerla con gli amici; e ancora, ci si trova a intavolare con i propri pelosi discorsi infiniti, nonostante si sia in genere consapevoli del fatto che, se pur può essere vero che “ai cani manca solo la parola”, in realtà di parole nostre ne comprendono poche, per lo più sintetiche e pronunciate in circostanze ripetute.

Anche se, quanto alla capacità di comunicare, vale comunque sempre la pena ricordare che i cani non sono affatto carenti di espressività, anzi – come sottolinea un aforisma anonimo – “un cane può esprimere di più con la sua coda in un minuto che il suo padrone con la sua lingua in ore”.

Quando un cane entra in una casa, in un battibaleno diventa un “membro della famiglia”, espressione che non sempre è facile da comprendere per chi non ha mai vissuto l’esperienza di avere un quattrozampe che ti aspetta felice davanti alla porta d’ingresso quando torni dal lavoro, che si siede implorante sotto la tavola all’ora di cena e ti segue in ogni stanza per monitorare i tuoi movimenti.

È un’esperienza meravigliosa quella di avere un cane, che però diventa tristissima quando quel peloso che era diventato un membro della famiglia ci lascia: perché quando si accoglie un cane nella propria vita si sa che sarà solo per alcuni anni, ma questa consapevolezza, unita alla certezza di avergli regalato un tempo felice, non consola dal dolore immenso che si prova quando la casa diventa improvvisamente silenziosa, senza più i suoi abbai disturbanti o gioiosi, e il pavimento diventa improvvisamente pulito, senza più le peste delle sue zampette veloci che ci seguivano ovunque.

L’amicizia è un valore importante, che salda fra gli esseri umani legami fortissimi, eppure si dice che sia il cane “il migliore amico dell’uomo”: credo che questa convinzione divenuta proverbiale, lungi dal voler sminuire i rapporti amicali interpersonali, che sono di importanza vitale, intenda semplicemente sottolineare quanto possa essere preziosa la presenza di un cane nella vita di un uomo.

Del resto, sono ormai noti i benefici sull’umore che derivano dall’avere un amico a quattrozampe vicino. Ma quella frase si sostanzia di significato anche quando consideriamo l’insostituibile ruolo dei cani nell’emergenza: pensiamo ai cani della Protezione civile, che cercano le persone disperse, o ai cani bagnini, che salvano le persone in mare. E gli esempi potrebbero essere ancora molti. Insomma, quello che i quattrozampe possono fare per noi esseri umani è veramente incredibile, così incredibile da far loro meritare un’etichetta, quella di “amici”, che ha un valore inestimabile nei rapporti fra persone.

La ricorrenza di oggi è nata negli Stati Uniti nel 2004, su iniziativa dell’esperta di animali domestici Colleen Paige. Quando c’è una ricorrenza, si sente spesso dire che per celebrare l’importanza di qualcosa non ci sia bisogno di una data dedicata, perché l’attenzione su quello che riteniamo di valore per le nostre vite va tenuta accesa tutti i giorni. E, oltretutto, quella di oggi non è l’unica giornata dell’anno che viene dedicata al cane, come risulta da una facile e veloce ricerca su Google.

Ma questo 26 agosto ci dà l’occasione per parlare di questo incantesimo affettivo che ci colora la vita, pur risultando a volte un po’ bizzarro, e altre volte addirittura incomprensibile, per chi non ne ha esperienza.

E, tuttavia, l’esperienza della vita con un cane non è per tutti. Il cane non è un regalo da impacchettare, di cui sbarazzarsi dopo che l’effetto “wow” si trasforma nella consapevolezza della costanza che tenerlo richiede; un cane non è qualcosa “da provare ad avere, per vedere come va”, ma è una presenza animata di cui prendersi cura ogni giorno; quello con il cane non è un rapporto finalizzato a un qualche vanto o a un qualche uso, ma è un legame che va costruito, nutrito e coltivato. Prima di prendere un cane, occorre considerare molto bene tutto l’impegno che averlo comporta: vale la pena ricordarlo una volta in più, soprattutto in estate, la stagione degli “abbandoni per ferie”.

Avere un cane richiede senso di responsabilità e pure senso civico. Che si traduce anche nella pulizia dei luoghi dove con i nostri cani passeggiamo: non dimentichiamo che le loro feci non raccolte sono il nostro, non il loro, biglietto da visita. E dicono molto dei cittadini che siamo. Anche a Sona.

Essere proprietari responsabili e civili è sicuramente un bel modo per meritarci tutto l’affetto che i nostri amici a quattro zampe possono darci e anche per celebrare con concretezza la Giornata mondiale del cane, non solo oggi ma tutti i giorni.