Oggi al via Fieracavalli a Verona. Vi spiego perchè avere un cavallo ti può rendere una persona migliore

Prende il via oggi a Verona, dopo la pausa obbligata dovuta alla pandemia, la 123esima edizione di Fieracavalli, che per questa edizione va in scena per due fine settimana consecutivi, da oggi al 7 e dal 12 al 14 novembre.

Due weekend finalmente di nuovo in presenza del salone di riferimento per il mondo del cavallo, dedicati ad appassionati, sportivi, operatori del settore e famiglie. In fiera a Verona sono presenti più di 3000 cavalli di 60 razze provenienti da tutto il mondo, 300 aziende espositrici da oltre dieci Paesi su 25mila metri quadrati, 35 associazioni allevatoriali, oltre 200 eventi tra gare sportive, esibizioni e convegni, 8 padiglioni e aree esterne da visitare e 5 campi di gara.

Ma cosa significa veramente interagire con un cavallo? La mia passione nasce 21 anni fa. Figlia di un giovane cavaliere, fin da piccolissima sono stata a contatto con questi animali spettacolari che sono i cavalli. Inutile dire che il giorno più bello della mia vita è stato quando sono riuscita a coronare il mio più grande sogno di averne uno tutto mio.

Era un sabato, avevo 15 anni e papà con la scusa di andare a fare una passeggiata a cavallo insieme mi porta in questo maneggio, si ferma davanti al secondo box e mi ritrovo davanti a questo bestione tutto nero, mi chiede “Ti piace?”, io incantata rispondo “È bellissimo” e lui con un sorriso a 36 denti mi risponde “Sono contento, perché è tuo”.

Aurora Rossi a cavallo con il papà da piccolina. Sopra, Aurora oggi con il suo Chrystall in uno scatto di Virginia Carollo.

Da quel 17 di febbraio inizia il mio percorso con Chrystall, percorso non facile certamente in quanto il mio nuovo compagno di avventure non aveva mai avuto contatti con l’essere umano ma con tanta pazienza e dedizione abbiamo raggiunto insieme obbiettivi che mai avrei immaginato di raggiungere.

Posso affermare con certezza che Chrystall è e sarà per sempre la più grande soddisfazione della mia vita e che correre assieme per i boschi e vederlo scorrazzare libero per i prati è la sensazione più bella che io abbia mai provato.

Le esperienze più belle le ho vissute in sella al mio cavallo, sono stata in posti incredibili dove la natura incontaminata la faceva da padrone, ho visto tramonti da togliere il fiato e galoppato tra le colline durante le nottate estive dove a farci compagnia c’erano solo la luna e stellate magnifiche.

Ho sempre pensato che chi non ha animali non può capire il legame che si crea tra loro e noi, è così autentico ed incondizionato che credo fermamente che nessun rapporto umano possa mai eguagliarlo.

Non è stato facile e non lo è tutt’ora, la parola d’ordine per noi amanti di questo sport è senza ombra di dubbio “perseveranza”, l’equitazione cambia il tuo modo di vedere le cose e soprattutto di affrontare la vita, ti insegna a dominare le tue paure, a cadere mille volte ed avere sempre la forza di rialzarti e tornare in sella, ad avere pazienza e tenacia allo stesso tempo, ma per quanto risulti difficile e delle volte addirittura svilente ti regala soddisfazioni ed emozioni senza paragoni.

Il mio più grande rimpianto è di non riuscire a dedicargli tutto il tempo che vorrei ed il mio più grande sogno è di riuscire a trasformare, un giorno, questa mia passione nel mio lavoro, sarebbe per me come aver vinto alla lotteria, perché solo quando sto con i miei cavalli mi sento di poter esprimere me stessa al 100%.

I cavalli sono animali estremamente intelligenti e sensibili, percepiscono ogni nostra emozione, capiscono quando abbiamo paura o quando siamo in un momento difficile e si comportano di conseguenza, sono in grado di leggere dentro ognuno di noi.

È sempre motivo di stupore per me vedere quanta delicatezza Chrystall ci mette nel rapportarsi con i più piccoli e con chi è in difficoltà, da sempre il mio compare si è dovuto relazionare con le mie due nipotine Margherita e Bianca, due pesti senza dubbio, e per tutta risposta lui si è sempre fatto sottomettere alle loro volontà avvicinandosi e muovendosi come se fosse in punta dei piedi consapevole di avere a che fare con soggetti fragili ed indifesi.

Il consiglio che mi sento di dare a tutti, adulti e bambini, è di avvicinarsi a questo mondo, oltre ad essere un’incredibile scuola di vita è una valvola di sfogo, un interruttore in grado di mettere in pausa la vita frenetica di tutti i giorni e di immergerti nella pace e nella quiete, solo tu, il tuo cavallo e la natura.