Oggi a Sona tradizionale festa dei Santi Quirico e Giulitta, con celebrazione nella Pieve (ed anguriata finale)

La tradizione dall’appuntamento estivo del 15 luglio con la festa dei Santi Quirico e Giulitta, ai quali è dedicata la chiesa presente in località San Quirico a Sona (nella foto di Mario Pachera), fa parte della storia della comunità di Sona e che le persone più anziane ricordano da sempre con particolare apprezzamento come momento di festa nel pieno dell’estate.

Anche quest’anno la tradizione viene rinnovata oggi lunedì 15 luglio con la celebrazione della messa alle ore 20.30 nella pieve dei Santi Quirico e Giulitta e, come finale alle 21.15, secondo tradizione, rinfresco con l’anguria per tutti i partecipanti offerta da Pro Loco Sona a sostegno di questa opportunità religiosa e sociale per tutta la comunità.