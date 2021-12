Obiettivo cinema. “Spider-Man: No way home”, di Jon Watts. Emozioni da vivere sul grande schermo

Trama e Recensione

Una settimana dopo gli eventi raccontati in Spider-Man: Far from home, i media pubblicano un video montato ad arte da Quentin Beck (alias Mysterio), il quale incastra Spider-Man per il suo omicidio e svela a tutti la sua identità. La vita di Peter Parker si complica terribilmente, al punto tale da condizionare negativamente anche la quotidianità di zia May, della fidanzata MJ e dell’amico Ned, tutti irriducibili sostenitori dell’Uomo Ragno.

Peter si rivolge, dunque, a una vecchia conoscenza incontrata nella squadra degli Avengers, Dottor Strange, al fine di trovare un modo per ristabilire la normalità nella sua vita. Ma la magia ha un costo e non è priva di rischi: a seguito dell’incantesimo lanciato da Strange, dalla linearità dello spazio-tempo si aprono delle crepe, da cui usciranno alcuni vecchi (nuovi) nemici di Spider-Man.

Il capitolo No way home chiude la (prima) trilogia dedicata all’Uomo Ragno, iniziata con Homecoming, e si colloca all’interno del sempre più vasto universo di supereroi Marvel. Un racconto racchiuso in vent’anni di film e serie televisive che, dopo il bellissimo Avengers: Endgame e quest’ultimo capitolo dell’Uomo Ragno, si conferma ancora in grado di produrre non solo opere di spessore e di successo, ma anche nuovo materiale narrativo, senza essere ripetitivi o autoreferenziali.

Lo spettatore non si trova di fronte a uno stile sofisticato: la regia non compie voli pindarici, le inquadrature non sono raffinate, non vi è una ricerca dell’epica scenica (si poteva azzardare a qualcosa di più), ma tutte le scene d’azione non sono caotiche e vengono mostrate con chiarezza, e si percepisce un’estrema cura degli effetti speciali.

La locandina del film

L’ultima fatica di Jon Watts esce indubbiamente a testa alta da quello che è un vero e proprio mosaico cinematografico di casa Marvel: la capacità di tessere un filo narrativo fra presente e passato (e futuro) è un tratto encomiabile dell’intera pellicola, un’operazione attenta e calibrata, di cui svelare altro rischierebbe di rovinare l’effetto sorpresa.

Dato che sono presenti nel trailer e non comunichiamo alcuno spoiler, non si possono non citare Alfred Molina (Dottor Octopus) e Willem Dafoe (Norman Osborne/Green Goblin), già antagonisti di Spider-Man nella trilogia di Sam Raimi: i due giganteggiano su tutti gli altri, in particolare il secondo, che tocca l’apice della sua malvagità e violenza.

In No way home non mancano le emozioni e l’intrattenimento, ma anche la narrazione della complessità del protagonista, messo a (dura) prova nel porre in discussione il segreto della propria identità e nell’attenersi a un’etica, che non si limita solo allo sconfiggere i cattivi di turno, ma sappia anche comprendere il valore della dignità del prossimo, trovando soluzioni, alternative e rimedi.

L’attore Tom Holland interpreta uno Spider-Man/Peter Parker con la stessa freschezza a cui siamo abituati dalla sua prima comparsa in Captain America: Civil War; tuttavia, da un certo punto del film è palpabile il passaggio dalla spensieratezza adolescenziale a un carattere più profondo. Anche il rapporto con MJ (Zendaya sempre a proprio agio) si fa più genuino e intenso, con un misto di ironia e dolcezza.

Un (non scontato) pregio del film è quello, infatti, di inserire il personaggio di Spider-Man in una dinamica evolutiva e porlo di fronte a scelte che cambiano lo status quo e comportano costi personali a favore di benefici collettivi. Dall’inizio alla fine del film Spider-Man, dunque, compie un percorso di crescita e maturazione, che si identifica in quella consapevolezza per cui “da grandi poteri derivano grandi responsabilità”.

L’ultimo capitolo di Spider-Man riesce a intrattenere e toccare le corde emotive di molti spettatori appartenenti a generazioni diverse. Da vedere necessariamente al cinema e rigorosamente fino alla fine dei titoli di coda. Perché, come ogni film Marvel insegna, occorre rimanere seduti al proprio posto finché le luci della sala non si riaccendono.

La Scheda

“Spider-Man: No way home”, regia di Jon Watts, 2021

La Valutazione

4 stelle di 5

Il trailer