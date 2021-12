Obiettivo cinema. Otto film ispirati a giochi da tavolo e di società

Avvolti dal calore familiare e dal profumo del cibo sfornato e mangiato, con il sapore dei candidi in bocca e con ancora indosso il maglione in stile natalizio adatto solo per le festività, concretizziamo una (o più) delle ormai consolidate tradizioni nel nostro Paese: un gioco in scatola o la visione di un film sul grande (o piccolo) schermo.

Nonostante siano esperienze molto diverse fra loro, entrambe hanno come comun denominatore la socialità e la condivisione di emozioni. Perché, come scriviamo da sempre sulle colonne del nostro sito, anche il cinema è un’esperienza collettiva che merita di essere coltivata e valorizzata.

E che dire dei film ispirati ai giochi da tavolo? Dopo i film natalizi non potevamo non proporre anche quelle pellicole ispirate a giochi in scatola o che raccontano la partecipazione reale a un gioco. I film appartengono a generi diversi, dalla commedia al thriller, dall’animazione all’horror, ma tutti possiedono l’elemento ludico come componente fondamentale e chiave di lettura della trama.

Jumanji, di Joe Johnston (1995)

Judy e Peter, due ragazzini rimasti orfani, vanno ad abitare a casa della zia. Un giorno s’imbattono in uno strano gioco da tavolo, ritrovato in soffitta. Il nome del gioco è Jumanji e dopo il primo lancio dei dadi si rivela un gioco ben diverso dagli altri: rampicanti carnivori, zanzare giganti, zebre ed elefanti escono dal gioco, compreso Alan (un brillante Robin Williams), un uomo che 26 anni prima aveva giocato allo stesso gioco ed era finito sulla casella sbagliata. L’unico modo perché l’incubo finisca è terminare la partita.

Grazie a una sceneggiatura arguta e a una regia dinamica, Jumanji si serve di un (particolare) gioco da tavolo come espediente per raccontare la crescita e le emozioni dell’adolescenza. Il risultato è puro spettacolo e intrattenimento. Da quest’opera sono stati realizzati due simpatici sequel, che abbandonano l’idea originale del gioco da tavolo e abbracciano (in modo intelligente) il linguaggio dei videogiochi.

The Lego – Movie

In una ridente città costruita con mattoncini Lego Emmet trascorre una vita ordinaria, ma ricca di gioia e buonumore. Un giorno presso il cantiere in cui lavora, rimane folgorato dalla bellezza di una ragazza e per errore casca in una voragine; qui entra in contatto con un pezzo speciale e diventa “il prescelto”. Il pezzo è tuttavia bramato da Lord Business, che vuole servirsene come super-arma e distruggere l’universo.

The Lego Movie è un film d’animazione perfetto film per famiglie, in quanto riesce a condensare (soprattutto nella prima metà) battute e gag argute e irresistibili e a fare una simpatica sintesi della cultura pop degli ultimi decenni. Il senso ludico del film è nell’interessantissimo (e bellissimo) finale, da cui si evince il duplice ruolo di ciascun personaggio.

The Game – Nessuna regola

Nicholas (Micheal Douglas) è un ricco consulente finanziario, ma trascorre una vita piatta e monotona, ossessionato dal suicidio del padre. Alla vigilia del suo 48esimo compleanno il fratello Conrad (Sean Penn) gli regala una tessera d’iscrizione a un club che organizza giochi personalizzati. Dopo essersi messo in contatto col club, per Nicholas il gioco ha tutte le caratteristiche di un incubo.

Nonostante The Game sia un thriller ingegnoso e ansiogeno e non spenga mai la linea della tensione, è decisamente eccessivo e contiene espedienti paradossali e sopra le righe. Il pregio del film è giocare continuamente con la finzione nella finzione, rivisitando in modo atipico e interessante la metafora del cinema.

Zathura – Un’avventura spaziale

Danny e Walter sono due fratelli di rispettivamente sei e dieci anni. Un giorno trovano nello scantinato di casa un vecchio gioco da tavolo, ma quando iniziano a giocare la loro casa viene proiettata nello spazio.

Condividendo il medesimo impianto narrativo di Jumanji, il film Zathura riesce a raccontare con un linguaggio semplice i valori della fratellanza e del gioco di squadra, senza ambire a una spiccata originalità o a invidiabili effetti speciali.

Game Night – Indovina chi muore stasera?

Max e Annie sono una giovane coppia affiata e particolarmente appassionata di giochi da tavola. Il duo è infatti molto competitivo, tanto da trascorrere serate con amici giocando ai più famosi giochi da tavolo. Un giorno Brooks, il fratello maggiore di Max, vincente su ogni fronte dei giochi di società, torna in città e organizza una cena con delitto, mettendo in palio la sua splendida auto nuova. Ma la serata prenderà una piega inaspettata, confondendosi tra finzione e realtà.

Game night riprende la stessa matrice presente nella pellicola The Game, incastrando le regole di un gioco nei meccanismi della realtà, ma rivisita in modo intelligente la sceneggiatura, con un tono umoristico e senza eccedere col politicamente scorretto. Il prodotto finale è dunque un brillante e fresco intrattenimento.

Signori, il delitto è servito

Sei persone vengono invitate a una cena in una misteriosa villa nel New England. Durante la serata succederanno fatti (im)prevedibili, tra cui ricatti e omicidi, compreso quello del padrone di casa. Tra deduzioni, indizi e colpi di scena il film giungerà al finale con una triplice conclusione.

Ispirato al gioco da tavolo Cluedo (il titolo originale è appunto Clue), il film coinvolge (e inganna) lo spettatore in un racconto che richiama le tinte di mistero dei racconti di Agatha Christie, ma le alleggerisce con ironia e semplicità. Interessante la concentrazione di unità dello spazio e del tempo, che accelera il ritmo della narrazione.

Escape room

Sei amici decidono di trascorrere una serata alternativa partecipando a un’escape room, un gioco in cui, chiusi in una stanza, i partecipanti devono trovare il modo di uscire attraverso enigmi e sfide. Solo in un secondo momento i sei amici scopriranno che l’aspetto ludico si trasformerà in un diritto alla sopravvivenza.

Escape room si delinea come una sorta di Saw (non splatter) per le nuove generazioni. Interessanti l’impostazione degli enigmi e la scenografia, ma per il resto il film è molto piatto e semplice. Provare un’Escape Room vera dopo la visione del film può essere la scelta (forse) meno azzeccata, a meno che il film non sia davvero piaciuto.

Ouija

Le due amiche Laine e Debbie da piccole giocavano con una tavoletta ouija, un gioco in grado di far comunicare le persone con i morti. Le bambine seguivano tre regole precise: mai farlo da soli, mai eseguirlo in un cimitero e salutare sempre. Anni dopo, Debbie infrange la prima regola e muore impiccata. Laine, addolorata, tenta di mettersi in contatto con lei, ma si rivela una scelta non priva di spaventose e terribili conseguenze.

Ouija è un horror promosso indubbiamente con la sufficienza, riuscendo a mantenere costanti il ritmo narrativo e la tensione, senza risparmiare qualche spavento allo spettatore. Manca un approfondimento dei personaggi e del loro rapporto e comunicazione con i morti, ma gli attori riescono a conferire al film un tono di freschezza e leggerezza. Dopo la visione di questo film forse quello della tavoletta ouija non è il gioco più consigliato.