Obiettivo cinema: Campari e l’iniziativa per sostenere la settima arte italiana

#Perilcinema è l’hashtag lanciato da Campari a sostegno dell’industria del grande schermo. L’iniziativa si propone di dare un aiuto concreto alle sale cinematografiche, anello finale della filiera dello spettacolo.

Sulla nuova piattaforma perilcinema.com, è possibile registrarsi e acquistare un buono valido per un ingresso in uno dei cinema aderenti. Per ogni biglietto acquistato Campari sosterrà le sale cinematografiche scelte dagli utenti, regalando ai primi 20 mila acquirenti un secondo voucher da utilizzare nello stesso cinema. Mentre i biglietti saranno validi per tutto il 2021, i corrispettivi incassi verranno versati direttamente ai cinema da parte di QMI, società attiva nell’Entertainment.

Il mondo dello spettacolo è uno dei tanti settori che stanno ancora scontando le conseguenze economiche innescate dalla crisi del Coronavirus; l’iniziativa di Campari rappresenta, pertanto, un contributo concreto e tempestivo.

Il legame tra il brand Campari e il mondo del cinema è stato inaugurato nel 1984, quando il maestro Federico Fellini diresse La ragazza in treno, il suo primo spot per un marchio privato. Nel 2017 la macchina da presa passò a Paolo Sorrentino, regista del capolavoro La Grande Bellezza e il recente Loro. Dall’anno successivo la regia dei cortometraggi è passata a Stefano Sollima, regista di Soldado, e Matteo Garrone (Gomorra, Dogman, Pinocchio).

Qui di seguito il video dell’iniziativa.