Nuovo presidente per il forum delle associazioni di Sona: E’ Simone Caltagirone, è stato vicesindaco nella prima amministrazione Mazzi

La fumata nera dell’incontro di giovedì 9 giugno scorso, con la mancata elezione dei nuovi rappresentanti, ha favorito un efficace risveglio di tutte le associazioni aderenti e generato una dinamica attiva nella ricerca di persone disponibili al rilancio del forum delle associazioni di Sona dopo lo stop dato dalla pandemia dal Covid-19.

Una ricerca che, negli ultimi giorni, è culminata nella segnalazione, da parte del Gruppo Alpini di Sona di un candidato alla presidenza, loro socio, Simone Caltagirone (nella foto di Mario Pachera), e come vicepresidente da parte dell’associazione Il Dono di Lugagnano di Roberto Belloni.

Due candidature che sono segnale di una volontà concreta delle associazioni aderenti di non perdere questa occasione per rilanciare un organismo strategico qual è appunto il forum delle associazioni del Comune di Sona.

La scelta di Simone Caltagirone, già vicesindaco ed assessore ai servizi sociali nella prima amministrazione del sindaco Mazzi, è indice del valore che l’associazionismo intende avere nel rapporto con il territorio e con l’amministrazione comunale.

Roberto Belloni, già presidente dell’associazione Il Dono di Lugagnano e rappresentante del Gruppo Fibrosi Cistica, è persona fortemente impegnata e riconosciuta nella sua creatività e pragmaticità.

La serata è stata introdotta da un benvenuto dell’assessore Monia Cimichella, la quale nel presentare le candidature arrivate al forum nei giorni scorsi, si è detta soddisfatta per una ritrovata volontà di dare un forte segnale di ripresa della vita sociale del territorio dopo il condizionamento dato dalla pandemia. Sono poi seguiti i ringraziamenti del presidente uscente Bruno Stevanoni, rivolti a tutti colori che hanno collaborato in questo triennio per condizionato da una situazione forzatamente bloccata.

Le votazioni sono state precedute da una presentazione sia del candidato presidente (collegato in remoto) che del vicepresidente. Discorsi che, in entrambi i casi, hanno voluto evidenziare il valore che un organismo di collegamento e coordinamento tra associazioni può portare per la vita sociale del territorio.

Le votazioni hanno avuto quindi seguito con elezione all’unanimità di entrambi i candidati. A completamento della serata, sono stati nominati anche i due rappresentanti per la consulta comunale delle associazioni, Nicola Scardoni e Bruno Stevanoni, anch’essi all’unanimità.

In appendice, interventi di Andrea Soave dell’associazione Il Dono di Lugagnano e di Gianmatteo Scapini di Pro Loco Sona.

Soave ha aggiornato i presenti riguardo l’iniziativa di solidarietà con il popolo ucraino ed il prossimo invio di medicinali a Leopoli con gli ultimi fondi raccolti.

Scapini ha informato dell’iniziativa in fase di organizzazione di un programma di animazione estiva dedicato in particolare agli adolescenti dai 14 ai 20 anni che intende raccogliere il contributo di tutte le realtà associative che vorranno contribuire. La base logistica sarà presso il campo da rugby grazie alla collaborazione con l’associazione West Verona Rugby.