Nuovo focolaio di influenza aviaria in provincia di Verona. Sono più di 900mila le galline da abbattere

Torna negli allevamenti della provincia di Verona il grave problema dell’influenza aviaria.

Lo scorso fine settimana il Centro di Referenza Nazionale ed Europeo, con sede presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Legnaro nel padovano, ha segnalato la scoperta di un nuovo focolaio di contagio a Vigasio.

Sono 916mila le galline ovaiole che dovranno essere abbattute in una struttura pesantemente colpita dal virus.

Lo scorso 7 marzo un focolaio di influenza aviaria era stato scoperto in un allevamento di tacchini a Sorgà: al momento della conferma erano presenti in allevamento più di 10mila tacchini da carne. Il 29 marzo, invece, un focolaio era stato individuato a Nogarole Rocca in un allevamento di galline ovaiole.