Nuovo direttivo per la sezione Fidas di San Giorgio in Salici: Bortignon confermato presidente

Eletto il nuovo direttivo della Fidas Verona – Sezione di San Giorgio in Salici. Nel ruolo di presidente, per il secondo mandato consecutivo, è stato confermato Giorgio Bortignon. Confermati anche il vicepreside Sandro Sartori, il tesoriere Denis Barbessi e il consigliere Marco Recchia.

Nuovi eletti sono invece Valentino Mai nel ruolo di segretario, Patrizia Gaiardoni per il Gruppo giovani, Moreno Gardini per l’Ufficio chiamate, e Boubker El Haidi come consigliere.

“Un ringraziamento particolare – afferma il presidente Bortignon – va a tre donatori che escono dal direttivo dopo oltre vent’anni di partecipazione che sono Giuseppe Bighelli, Fiorenzo Granuzzo e Pierino Spinelli”.

Il nuovo direttivo rimarrà in carica quattro anni. In merito alle sfide che lo attendono, Bortignon afferma: “Dopo due anni di pandemia, si tratta di riprendere le iniziative di promozione del dono del sangue, con le nostre manifestazioni e la partecipazione alle feste paesane. Inoltre, sarà importante riattivare quei donatori che, proprio per le paure legate alla pandemia, si sono fermati”.

Un’iniziativa già in programma è la festa sezionale del prossimo 17 settembre, con messa, pranzo e premiazione dei donatori benemeriti.