Nuovo direttivo per Il Dono di Lugagnano: il presidente è Andrea Soave

Nelle scorse settimane è stato costituito il nuovo direttivo dell’associazione Il Dono ODV di Lugagnano.

Il Dono è nato nel 2013, quando due gruppi parrocchiali, il gruppo Nicaragua ed il gruppo riciclo, hanno deciso di unirsi nella prospettiva di lavorare, spesso nel silenzio, come sostegno ai più bisognosi e ai progetti missionari in giro per il mondo. In questo periodo il gruppo è anche molto impegnato in progetti di solidarietà a favore della popolazione dell’Ucraina.

Le nuove cariche vedono Andrea Soave nella figura di presidente (nella foto), Andrea Chesini come vicepresidente, Vittorio Gasparato come tesoriere, Riccardo Chesini come segretario, Lino Vanzo, Silvano Disarò, Roberto Micheletto, Mariolina Amabile Pachera e Pierangelo Mori nelle figure di consiglieri.

“Il nuovo direttivo dell’associazione – spiegano il nuovo presidente Soave e gli altri componenti – ci tiene a ringraziare il direttivo uscente a nome di tutti i soci dell’associazione e si impegna a portare avanti la realtà del Dono per i prossimi tre anni, condividendo e continuando a credere nei valori che fino ad oggi hanno sostenuto e fatto vivere l’associazione”.

“Un ringraziamento particolare – concludono dal nuovo direttivo – va al presidente uscente Roberto Belloni per la tenacia e l’entusiasmo mostrati durante gli anni di presidenza e al segretario uscente Luca Apostoli per il silenzioso e sempre costante apporto offerto per la gestione dell’associazione”.