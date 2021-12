Nuovo consiglio provinciale, nessun rappresentante di Sona. Eletto il sindaco di Bussolengo Brizzi

Si è concluso nelle prime ore di oggi domenica 19 dicembre lo spoglio delle schede per le elezioni del nuovo consiglio provinciale di Verona. Le votazioni si sono tenute sabato 18 e a votare sono stati l’86% dei 1.314 aventi diritto.

Per la lista 1 “Insieme per Verona” sono stati eletti ed entrano in consiglio provinciale Luca Trentini, sindaco di Nogarole Rocca, e Alessio Albertini, sindaco di Belfiore.

Per la lista 2 “Amministratori Verona Scalzotto Presidente” sono stati eletti ed entrano in consiglio provinciale sono Albertina Bighelli, consigliere di Sommacampagna, Loris Bisighin, consigliere di Legnago, Michele Taioli, consigliere di Illasi, Zeno Falzi consigliere di Grezzana, Silvio Salizzoni, consigliere di Bussolengo, Mauro Gaspari, consigliere di San Martino Buon Albergo, Federica Losi, consigliere di Mezzane, e Carla Padovani, consigliere del Comune di Verona.

Per la lista 3 “Amministratori per il Territorio Scalzotto Presidente”, sono stati eletti ed entrano in consiglio provinciale David Di Michele, consigliere di Lavagno, Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo (nella foto), Sergio Falzi, consigliere di Castel D’Azzano, Ottorino Peretti, consigliere di San Zeno di Montagna, Vladimir Castellini, consigliere di Bovolone, e Diego Ruzza, sindaco di Zevio.

Nessun eletto, infine, per la lista 4 “Civica per il Territorio”.

Sona, quindi, non avrà nessun rappresentante nel prossimo consiglio provinciale. La consigliera comunale Antonella Tortella, candidata per la lista 2 “Amministratori Verona Scalzotto Presidente”, non ha preso infatti nessuna preferenza.

I 16 eletti rimarranno in carica due anni o comunque fino alla cessazione della carica di sindaci o consiglieri nei Comuni d’appartenenza. Rimane invece presidente Scalzotto, il cui mandato è di quattro anni e scadrà a fine ottobre 2022.