Nuovo affidamento per il servizio mensa delle scuole di Sona: Non poche le novità

Sapete quanti pasti si consumano nelle mense scolastiche delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie di Sona? Una media di 350 pasti giornalieri, più di 50.000 in un anno scolastico. E sapete quanto costa ogni pasto? Il costo medio di un pasto per la famiglia è di 4 euro e il contributo comunale per pasto oscilla tra gli 0,30 e gli 0,70 euro.

Sona ha affidato il servizio di ristorazione delle scuole ad un raggruppamento di imprese, Vivenda spa e Bottega del Buongustaio con sede a Bussolengo. Imprese diverse da quelle degli anni precedenti.

Inoltre, presso tutte le sedi scolastiche sono state installate lavastoviglie per il lavaggio dei piatti di melamina, le posate e i bicchieri che sostituiscono così le plastiche monouso.

Volete altri numeri? L’ammontare complessivo del lotto di gara relativo al Comune di Sona per il periodo 2021/2024 è di ben un milione e 111.772 euro.

Di tutto questo abbiamo chiesto un rendiconto all’assessore alla scuola Gianmichele Bianco: “Abbiamo un nuovo servizio ristorazione per le scuole del Comune, e l’abbiamo selezionato su parametri di qualità, sostenibilità e costo. Gli standard di qualità alti sono il minimo da pretendere per l’alimentazione delle nostre ragazze e ragazzi. Meno scontato, invece, era puntare sulla sostenibilità: l’amministrazione deve sempre dare l’esempio per prima e così non ci sarà praticamente più produzione di plastica perché i piatti, i bicchieri e le posate sono lavati sul luogo. In estate, infatti, abbiamo installato lavastoviglie professionali proprio per questo: meno plastica, meno inquinamento, più rispetto dell’ambiente. Per ultimo il costo: abbiamo mantenuto praticamente lo stesso costo degli scorsi anni e come Comune stiamo mettendo un contributo in base alla fascia di reddito”.

Trattandosi di mense scolastiche con preparazione dei pasti all’esterno delle strutture scolastiche qualcuno potrebbe pensare a pasti di poca appetibilità ma l’assessore Bianco ci rassicura anche su questo: “Come assessorato e come ufficio scuola stiamo monitorando con attenzione le esigenze e le abitudini degli alunni andando a fare visite periodiche nelle mense e tenendo frequenti contatti con le rappresentanti del comitato mensa. Abbiamo puntato sul menù tradizionale, che sta risultando super apprezzato da tutti, anche con le differenze date da tradizioni religiose o per necessità di diete speciali. Ma per rimanere ai piatti della nostra zona, dico solo che abbiamo anche il lesso con la panà”.

E con un sorriso così conclude: “Mi viene voglia di ritornare a scuola”.