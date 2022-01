Nuove regole per l’accesso alla Biblioteca di Sona: serve il green pass rafforzato

Dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 marzo 2022) per accedere alla Biblioteca Pietro Maggi di Sona è necessario il Super Green Pass. Tale regola vale anche per l’accesso ai musei e ad altri istituti e luoghi della cultura.

Le disposizioni per l’accesso ai luoghi della cultura non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica.

L’ingresso in tali sedi è subordinato all’utilizzo della mascherina (è sufficiente la mascherina chirurgica), che deve essere tenuta anche da chi studia per tutto il tempo di permanenza negli spazi pubblici di biblioteche, musei ed affini.