Nuove regole anti Covid: Dal 6 dicembre per accedere a tutte le attività bisognerà essere vaccinati o guariti

Ieri il governo Draghi ha varato il nuovo decreto (che puoi scaricare sotto questo articolo) con regole anti Covid più severe per il periodo natalizio. Il provvedimento sarà in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio, anche in zona bianca.

Dal 6 dicembre avremo due tipi di green pass, quello “rafforzato” e quello “base”. Ma solo quello rafforzato consentirà di continuare a pieno la vita sociale e di accedere a tutte le attività come spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche che rimarranno aperte e a capienza piena anche in caso di passaggio in zona gialla o arancione. Agli under 12 non sarà richiesta la certificazione verde.

Il Green Pass rafforzato è quello che si ottiene con la vaccinazione o con il certificato di guarigione, e la sua validità — per quel che riguarda la vaccinazione — è stata ridotta da 12 a 9 mesi, a partire dal giorno in cui si effettua la seconda dose. La validità di 9 mesi ripartirà con la terza dose. Portata a 9 mesi, a partire dal primo tampone positivo, anche la validità del Green Pass per chi è guarito dal Covid.

Il Green Pass base è invece quello che si ottiene con i tamponi che manterranno le validità attuali, 48 ore per l’antigenico.

La novità più grande del decreto riguarda la mobilità: dal 6 dicembre il Green Pass base sarà necessario non più solo per prendere un aereo, un treno ad alta velocità, un pullman o una nave che collegano più di due regioni, ma anche per tutti i mezzi del trasporto regionale e interregionale e del trasporto pubblico locale. Questo significa che anche per salire su un autobus urbano bisognerà avere con sé almeno l’esito negativo di un tampone. Anche gli studenti dai 12 anni non vaccinati (che pure non hanno obbligo di tampone per accedere a scuola) se vorranno utilizzare i mezzi pubblici dovranno effettuare il tampone.

L’obbligo vaccinale, compreso di terza dose, viene esteso dal 15 dicembre ad altre categorie di lavoratori a contatto con il pubblico, a cominciare dalle forze dell’ordine. Nella sanità l’obbligo viene esteso anche al personale amministrativo che lavora all’interno delle strutture: ospedali, cliniche private, ambulatori, studi medici. Esteso alla terza dose l’obbligo anche per il personale delle residenze sanitarie assistite, così come per tutto il personale docente e non docente delle scuole pubbliche e private e delle università. Chi non si adeguerà dopo il quinto giorno di assenza verrà sospeso senza stipendio.