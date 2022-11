Novembre, che ci fa cogliere la poesia della Natura al termine del suo ciclo vitale

“Gèmmea l’aria, il sole così chiaro che tu ricerchi gli albicocchi in fiore,

e del prunalbo l’odorino amaro senti nel cuore…

Ma secco è il pruno, e le stecchite piante,

e vuoto il cielo, e cavo al piè sonante sembra il terreno.

Silenzio, intorno: solo, alle ventate, odi lontano, da giardini ed orti,

di foglie un cader fragile. È l’Estate, fredda, dei morti”.

Giovanni Pascoli

Nell’antico calendario romano, november–bris (da novem, nove) corrispondeva al nono mese dell’anno. A novembre l’incremento del buio e la diminuzione della temperatura manifestano il preludio dell’inverno: è tempo che le forme della Natura intraprendano il viaggio di ritorno verso il grembo della Terra che le ha generate.

Novembre è “il mese dei morti”. Lo stesso paesaggio, quasi spoglio e immerso nella nebbia, appare indefinito, tetro, privo di vita, eppure la vegetazione decomposta al suolo si trasforma in essenza fertile per la terra. Il ciclo naturale si inverte e ciò che vive in superficie muore per nutrire ciò che vive in profondità.

Per le antiche comunità agrarie, le lunghe notti di novembre suscitavano un sentimento di profonda incertezza perché si andava incontro al periodo più freddo e improduttivo dell’anno.

Quando la sopravvivenza era vincolata ai tempi e alle leggi della terra, questo periodo rappresentava una comprensibile minaccia che si esorcizzava con le pratiche rituali in onore dei defunti. Il culto dei morti, in particolare quello degli antenati, è stato uno degli elementi centrali delle società primitive. Gli avi, che dall’oltretomba vegliavano sui discendenti, venivano celebrati con banchetti rituali in un mutuo scambio di offerte e favori. Custodi dei nuovi semi appena messi a dimora, con i quali condividono il sottosuolo, i defunti formavano un insieme vitale con la terra Madre, perciò mantenere la loro benevolenza avrebbe garantito il successo del futuro raccolto.

Assecondando i ritmi naturali di morte e rigenerazione, in un insieme eterogeneo di tradizioni dove i motivi cristiani e pagani sono spesso indistinguibili, il “tempo sacro” delle campagne era scandito dal lunario.

Con la notte di Ognissanti si aprivano le porte che separano il mondo visibile dall’aldilà e da questo momento iniziava l’ottavario dei morti. Nel culto domestico contadino della tradizione veneta, il due di novembre la famiglia si riuniva nel ricordo dei propri cari che festeggiava con el pan dei morti, le fave, maròni e vin novo (“a san Martin, ogni mosto diventa vin”), patate mericane e miòle de sùca.

La candela accesa presso i ritratti degli antenati, simbolo della luce perpetua che illumina le tenebre dell’aldilà, ne assicurava la presenza nella casa. Un tempo era diffusa l’usanza di intagliare le sùche dei morti (o lumere) che, poste alle finestre e lungo i fossi, illuminavano la strada ai cari defunti e tenevano lontane “le anime in pena”.

L’ottavario dei morti si concludeva a San Martino, con il termine ultimo delle semine del grano. In questi giorni di novembre si verificava un particolare fenomeno climatico, in seguito al quale la temperatura ritornava mite per un breve periodo: “l’estate di san Martino (che) dura tre giorni e un pochino”.

Con la chiusura dell’anno agrario si rinnovavano i contratti e le condizioni di bel tempo facilitavano gli spostamenti delle famiglie contadine da un podere all’altro (“fare san Martino” ha ancora oggi il significato di “traslocare”, come quello di liberarsi delle cose vecchie per far spazio a quelle nuove) e per le figlie dei contadini era anche tempo di matrimoni.

Nonostante sia permeato dal concetto della morte, novembre porta con sé uno spiraglio di vita nelle splendide fioriture variopinte diventate simbolo di questo mese. Ma quale specie necessita di così poca luce per risplendere? Conosciuto come “fiore dei morti”, il crisantemo (che significa “fiore d’oro”) è un fiore brevidiurno e di lunga durata che si adatta perfettamente al carattere novembrino. Come i sempreverdi è sinonimo di immortalità.

Avvolto dall’odore del tappeto di foglie umide che protegge la terra, novembre è il crepuscolo dell’autunno, una metafora della vita che rallenta il ritmo e si ritrae in se stessa in attesa della nuova primavera.

Anche se il paesaggio predispone alla malinconia, oltre la coltre di nebbia c’è sempre il sole che rischiara il cielo ed è proprio a novembre che si può cogliere la poesia della Natura anche al termine del suo ciclo vitale.

Nell’immagine, Claude Monet, Matin dans la brume (Mattino nella nebbia), 1894.