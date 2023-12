“Non se ne salva uno di giornali”. Femminicidio di Giulia: La vicesindaco di Sona Monia Cimichella contro la stampa

“Non se ne salva uno di giornali”. Inizia così il durissimo post che la vicesindaco di Sona Monia Cimichella (nella foto di Mario Pachera) ha pubblicato sul suo profilo Facebook personale.

Tema dell’affondo dell’amministratrice del Comune di Sona è il comportamento che la stampa ha tenuto e sta tenendo nei confronti di Filippo Turetta, responsabile del femminicidio di Giulia Cecchettin che per giorni ha fermato con il fiato sospeso tutta la nazione e anche il nostro territorio, con iniziative come il minuto di silenzio nelle scuole e la piantumazione di un acero rosso presso la Pellico di Lugagnano.

A commento di un’immagine che riporta una serie di titoli di stampa sui primi interrogatori di Turetta in carcere, la vicesindaco Cimichella – non nuova a reprimende sulla situazione del giornalismo in Italia – spiega il suo attacco ai giornalisti: “E quindi? Davvero dobbiamo ancora sapere queste cose? Cosa cambia? E chiede di studiare, e vuole vedere il prete, e chiede dei genitori, e è avvilito e triste, e chiede dell’educatore e non dorme di notte. Adesso basta questo cercare di rendere umano un assassino che deve ancora dare spiegazioni alla legge e alla famiglia”.

“Ha ammazzato una ragazza in modo crudele e premeditato. Non facciamone una narrazione romantica. Basta. Credo che la stampa debba fare un passo indietro e pensare all’immagine che risulta da quanto scrive. Intanto, avvalersi della facoltà di NON rispondere, è già una risposta”, conclude Monia Cimichella.