Non passa lo straniero: Cosa ci ha lasciato la 72esima edizione del Festival di Sanremo?

L’anno scorso di questi tempi scrissi un articolo dal titolo “Vincitori e vinti” per trarre un primo bilancio, peraltro positivissimo, del Festival di Sanremo a un paio di settimane dalla sua conclusione. Ma quest’anno, beh, quest’anno per parlare dell’edizione del Festival che ci siamo appena messi alle spalle affronto l’argomento in un modo un po’ diverso. Simile se volete, ma un po’ più globale, un po’ più sostanziale. Almeno credo.

Di solito quando inizia il Festival si alimenta il movimento social degli appassionati, le richieste di amici, colleghi, semplici conoscenti. Diventa normale, ancorché non obbligatorio, che a farmi domande siano più frequentemente persone nate nello scorso millennio (cioè over 22 visto l’anno in cui stiamo vivendo). La frase più ricorrente, proferita soprattutto da chi non ha molta voglia di ascoltare “La musica che gira intorno” (leggasi quello che piace soprattutto ai giovani) è la seguente: “Ma ti ricordi i Festival di una volta? Quelli si che erano bei tempi. Quelli là si erano cantanti, non gli sconosciuti di adesso. Quelli che fanno il rap, quelli che parlano sulle canzoni perché non sanno cantare”.

Premesso che ognuno ha i propri gusti ed il diritto di esprimere la propria opinione, dico una cosa approfittando del mio spazio sul Baco. Qui lo dico (anzi scrivo) senza ma e senza se, senza prendere né deviazioni né scorciatoie. Beh, insomma volete sapere cosa penso quando sento queste osservazioni spesso citate con aria di sufficienza da chi ostenta la piena padronanza di certezze indiscutibili? Ve la dico “alla Montalbano”, amici meravigliosamente intrisi della santa benedizione del Signore delle sette note: avete rotto i Cabbasisi!

Scusate l’espressione, volutamente un po’ scherzosa perché pur sempre di musica si tratta, e quindi la leggerezza è d’obbligo. Ma volete dirmi che avete nostalgia di Lena Biolcati, Flavia Fortunato, dei secondi posti di Toto Cutugno, Al Bano e Romina, o del pilota di moto Marco Lucchinelli, di Francesco Salvi che cantava con le galline sul palo, o addirittura di Povia che vinse Sanremo cantando una canzone dedicata ai piccioni?

Dai, siate seri, ogni tempo hai i suoi miti e le sue mode, ed è giusto così. Ma non è sempre più bello quello che fa parte del passato, e soprattutto non fa schifo ciò che è moderno perché non lo conosciamo. Sì perché, ragazzi miei, Sanremo 2022 ha sancito inequivocabilmente quanto sta accadendo da qualche tempo a questa parte: la musica italiana è padrona assoluta. Nelle classifiche, nelle radio, nei concerti, nel gusto popolare si canta Italiano.

Con buona pace degli “esterofili per forza”, quelli che “se non si capisce cosa cantano”, allora sì che sono bei pezzi. Si è messo pure Mauro Micheloni, bravissimo presentatore veronese che fu co-conduttore del Festival 1986, a scrivermi che il “suo Sanremo” aveva calibri come King e i Double. Altroché quelli di ora. Allora c’erano gli stranieri!

Ma scusate, non stiamo parlando del Festival della canzone italiana? Volete dirmi che King e i Double fossero meglio dei Maneskin? Non scherziamo, per favore. Togliamoci le fette di prosciutto dagli occhi: vedremo le cose molto più timidamente.

Perché questa edizione di Sanremo (oh, benvenuto Massimo finalmente ci arrivi) è stata veramente fantastica, piena di canzoni che verranno ricordate.

Blanco e Mahmood hanno stravinto e stanno stravincendo anche dopo il Festival. Mahmood ha definitivamente archiviato l’etichetta fortunata ma ingombrante di Soldi facendosi apprezzare per gorgheggi e armonie che solo gli artisti di grande tecnica sanno sfoderare. E che dire di Blanco? I numeri parlano da soli: tour sold out, oltrepassati i 300mila biglietti venduti. A 19 anni appena compiuti, pazzesco.

Ma non esattamente casuale: Blu Celeste, Mi fai impazzire, Notti in bianco, La canzone nostra, solo per citarne alcuni, sono grandi successi.

Che dire poi di Elisa? Beh, lei non è certo stata una sorpresa, ma una conferma. Solo che lei macina musica perché si fonde con sontuosa eleganza alle nuove tendenze. Attenzione al suo duetto con Rkomi (altro reduce positivo da Festival): Quello che manca è un pezzo fortissimo. E che dire del tormentone “con le mani, con i piedi, ciao ciao” lanciato da La Rappresentante di Lista? Ora che le discoteche hanno riaperto, non potrà mai mancare nelle playlist dei deejay.

Così come Dove si balla di Dargen D’Amico, che sta uscendo alla distanza. C’è spazio persino per Tananai, arrivato per ultimo ma capace di interessare tutti i mass media con le sue esternazioni social d’effetto.

Ma allora, penserà qualcuno, hanno vinto tutti?

Beh, abbiamo detto che ha vinto (anzi stravinto) la musica italiana. Basta e avanza, frase meno accostabile ad esempio a Emma e Noemi, sinora passate inosservate perché troppo simili a se stesse, e al mitico Gianni Morandi, capace di farsi ricordare per la fantastica esibizione con Jovanotti, ma ignorato da radio e classifiche con un pezzo allegro ma troppo retrò per regalare quei “brividi” che solo i grandi pezzi possono dare.

Un’ultima grande ovazione per la parodia della canzone vincitrice realizzata dai PanPers: l’omaggio ai riders diventerà sicuramente una delle cose più condivise dell’anno anche se siamo solo a febbraio.

Sempre di artisti italiani si parla, il medagliere musicale si arricchisce di giorno in giorno. Con buona pace per chi ancora pensa che “una volta era meglio”. Il disco di Mina e Celentano uscito a dicembre è passato completamente inosservato. Parliamo di due autentici miti viventi, incapaci però di rinnovarsi

Ecco perché è fondamentale stare al passo con i tempi. Ecco perché la musica italiana sta riscuotendo successo: ha saputo cambiare, evolversi. Viva!