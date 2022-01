Non “isolare” ma “affrancare”: Un francobollo per Procida, capitale italiana della cultura 2022

Il 22 gennaio è stato il “capodanno filatelico”, ovvero il giorno in cui è stato emesso il primo francobollo dell’anno: la protagonista è Procida capitale italiana della cultura 2022. L’isola in provincia di Napoli è stata proclamata vincitrice già a inizio 2021 durante un evento presieduto dal ministro Dario Franceschini e tenutosi in streaming a causa dell’emergenza covid.

Il prestigioso riconoscimento punta ad attirare il turismo, grazie a manifestazioni programmate durante tutto l’anno. Come è noto, si valuta soprattutto la capacità di progetto delle città candidate. Nelle passate edizioni hanno primeggiato Mantova, Pistoia, Palermo, Parma… Nel 2023 sul podio vi saranno Brescia e Bergamo, tra le più colpite a inizio pandemia. Speriamo tocchi a Verona quanto prima.

Ma torniamo al francobollo. Lo stile del dentello è moderno e accattivante. Il bozzettista Paolo Altieri ha riportato il logo realizzato per il riconoscimento, ha riassunto in poche ma efficaci linee i profili delle abitazioni dei pescatori tipiche del luogo e ha preferito il colore rosa ovvero la tonalità con cui erano tinteggiate più di frequente: è perfetto per essere utilizzato in abbinamento a panorami… da cartolina, inviabili così in Italia e non solo.

Nel 2003 fu emesso un francobollo appartenente alla serie “Turismo”: la bozzettista Giustina Milite raffigurò uno scorcio del porto in modo più classico e variopinto. Un inedito intreccio di tradizione, architettura e poesia fa di Procida la meta invidiabile di vacanze e viaggi che tutti conosciamo. Ma vi è molto di più, e su questo è stato sapientemente posto l’accento: paradigma di accoglienza in quanto isola-approdo dei naviganti, è un luogo profondamente conscio delle sue risorse e permeato da uno spirito di modernità.

Non a caso il riuscitissimo slogan che siglerà gli eventi annessi è “La cultura non isola, affranca”: si gioca sul doppio significato di parole che ci sono ben note, soprattutto in questo delicato e complesso periodo storico. Quando si è a lungo costretti a “isolarsi” per cause di forza maggiore, quando ci si sente impigliati in una rete i cui nodi sembrano non doversi sciogliere mai, è ancora una volta la Cultura – quella con la C maiuscola, che, come in questo caso, lo Stato sembra non dimenticare e anzi promuovere grazie a fondi e impegno – ad “affrancarci” ovvero a restituirci quella libertà e quella umanità mai veramente perdute.

A ulteriore testimonianza della fiducia nel domani e dell’importanza riconosciuta al medium postale, il progetto include infine l’invio di 22 “lettere sul futuro” da parte degli organizzatori ad altrettanti destinatari, individuati perché in linea con la filosofia dell’iniziativa.

La Scheda

Il sito ufficiale di Procida capitale italiana della cultura 2022: www.procida2022.com/la-cultura-non-isola