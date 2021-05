Non-Fungible Token: Sarà rivoluzione nel mercato dell’arte?

Aleggia, nelle community artistiche e di criptovalute, quella febbrile eccitazione che anticipa i cambiamenti epocali. Ma sarà veramente così, potrà l’NFT — il Non-Fungible Token — segnare un cambio di prospettiva rivoluzionario nell’esclusivo mercato dell’arte? Oppure rappresenta solo un altro effetto collaterale della pandemia da Covid-19 che ha spostato in rete anche opere, artisti, musei, aste e collezionisti?

La risposta non è scontata ma certamente passerà alla storia la prima vendita realizzata in un’asta one-shot da Christie’s di un’opera digitale di crypto art — “The Last 5000 Days” (nella foto sopra), un collage di immagini create tra il 2007 e il 2021 da Beeple — per quasi 70 milioni di dollari a partire da una base d’asta di 100 dollari.

Un’asta che, per la prima volta, si è svolta senza la presenza di un’opera fisica ma con un capolavoro digitale che vive su una piattaforma finanziaria condivisa in internet. Un’opera virtuale unica, non riproducibile e non modificabile, in quanto autenticata dall’artista tramite un certificato in blockchain.

Un artista sconosciuto al “tradizionale” mercato dell’arte che grazie a questa aggiudicazione è diventato il terzo artista vivente più valutato al mondo.

Vero è che Christie’s ha già abituato il suo pubblico a numerosi record price ma è legittimo chiedersi se questo sia solo un colpo di scena per smuovere il mercato dell’arte in un momento complicato oppure se sia un reale tentativo di riunire due distinte comunità di collezionisti, l’abituale e la nascente digitale.

L’NFT, cos’è.

Una tecnologia che, sfruttando l’utilizzo del blockchain, assegna a fotografie, video, testi, illustrazioni e a qualsiasi altra creazione artistica digitale la qualifica di opera unica, verificata, digitalmente firmata e tracciabile in modo incontrovertibile. E questo non è affatto un risultato da poco, in un mercato come quello dell’arte da sempre turbato dai falsi d’autore e dalle difficoltà di attestare l’originalità di un’opera, tanto più in assenza di una Fondazione che curi gli interessi dell’artista. L’NFT è una sorta di certificato di proprietà digitale che garantisce l’autenticità dell’opera e che traccia ogni transazione che la riguarda, identificando senza possibilità di errore il proprietario.

Può, quindi, la tecnologia sovvertire le regole ascritte da secoli al mercato dell’arte?

L’NFT potrebbe assicurare all’Artista, in modo simile a quanto già avviene nella musica e nella letteratura, una percentuale di guadagno perpetua su tutte le successive rivendite dell’opera digitale. Annullando le distanze geografiche e non richiedendo mostre o sale espositive, l’NFT renderebbe potenzialmente inutile qualunque mediazione tra artista e collezionista. Non solo, ogni opera acquistata, essendo digitale rimarrebbe fruibile in rete da chiunque, pur avendo un unico legittimo proprietario. Se così fosse, si aprirebbe una stagione dell’arte più democratica e votata alla condivisione dei contenuti.

La tipologia di opere d’arte e le piattaforme di vendita.

Principalmente sono immagini, loop di immagini e video classificate e vendute sotto forma di NFT. Tutte opere d’arte digitale, realizzate al 100% al computer. I venditori principali sono piattaforme online come Zora a cui si accede solo su invito o come OpenSea ad accesso libero, che si differenziano per la tipologia di NFT che supportano, basati su vari blockchain quali Ethereum, Zilliqa, Flow, etc. I primi collezionisti sono giovani e appassionati di criptovalute che desiderano realizzare un promettente investimento; più di recente, l’attenzione sugli NFT ha contagiato anche molti sportivi e star americane che credono nel futuro di questi tipo di arte e che stanno investendo capitali considerevoli.

E gli artisti che abbiamo imparato a conoscere e ad amare perché hanno fatto la storia dell’arte, avranno un ruolo in questa potenziale rivoluzione?

È plausibile pensare che da parte di molti Artisti ci possa essere un rifiuto totale, mentre altri, più avvezzi a sperimentare con diversi media, proveranno a cogliere la sfida. Damien Hirst, ad esempio, ha accettato di diventare il primo artista storicizzato ad esporre con una tecnologia di blockchain in fase di sviluppo che dovrebbe abbattere quasi completamente l’enorme quantitativo di energia oggi necessaria per alimentare le piattaforme di vendita e acquisto di criptoarte (e prima ancora di criptovalute). Un problema non trascurabile, in un mondo che insegue la sostenibilità ambientale, a cui si aggiunge la volatilità finanziaria delle criptovalute che rappresenta il principale limite per l’ingresso dei grandi investitori. Insomma, un motivo in più per attendere con curiosità la ripresa del mercato dell’arte e gli sviluppi dei prossimi mesi.