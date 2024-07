Non è sempre domenica, neanche di domenica: Riflessioni post gara F1 Spa

Colpo di scena amaro, amaro e ancora amaro. Ero gasatissimo di scrivere il resoconto di una gara rivelatasi emozionante e, invece, sto trattenendo a stento le lacrime. Come un fulmine nel ciel sereno sopra il circuito belga di Spa-Francorchamps, arriva la notiziaccia della squalifica del pilota vincitore.

Non è mai bello se succede, specialmente dopo un’impresa magistrale come quella compiuta dal protagonista della vicenda, il pilota Mercedes George Russell. Almeno è passato poco tempo tra quando ho visto la gara (in differita) e quando ho ricevuto la notizia della squalifica.

Non vi anticipo troppo. Venerdì 26, prove libere: le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris si dimostrano, come spesso accade ultimamente, le più competitive e sempre davanti alle Red Bull. Ferrari così così. Ferrari che ha ingaggiato il tecnico d’Oltralpe Loic Serra, ex Mercedes, come nuovo Direttore Tecnico in luogo di Enrico Cardile, in rotta verso Aston Martin a braccetto con il tanto bramato Adrian Newey che, davanti a cento milioni di buoni motivi per sottoscrivere un accordo con la scuderia di Lawrence Stroll contro i cinquanta milioni di Ferrari, non sarebbe disposto a dire di no. Come dargli torto.

Nel frattempo il futuro team Audi Sauber ha annunciato il nome del suo Team Principal dal 2026, anno di debutto: Mattia Binotto, ex T.P. Ferrari che i più ricordano mal volentieri. Tragedia annunciata o rivalsa in stile Andrea Stella di McLaren? Solo il tempo ce lo potrà dire.

Sabato 27, giorno di qualifiche. Partendo dal presupposto che sia Max Verstappen che Yuki Tsunoda partiranno retrocessi di dieci posizioni in griglia a causa della sostituzione della power-unit (Verstappen è già alla quinta), la sensazione è che ci sia più possibilità di piazzarsi davanti per gli altri piloti. E così è stato, in particolare per Charles Leclerc che piazza una poooole position (citando Vanzini) clamorosa e bella da vedere dopo un lunghissimo periodo di astinenza. Certo, Verstappen avrebbe segnato il primo tempo comunque ma lì davanti non ci può partire.

Ancora più clamorosa è la seconda posizione agguantata da Sergio Pérez, che a Spa arriva alla sua ultima occasione per dimostrare di meritare il sedile in Red Bull. Nonostante il contratto sia costantemente in ostaggio – ricordiamo per le sue persistenti prestazioni deludenti – questo potrebbe essere un segno di rivalsa. La griglia di partenza: Leclerc (Ferrari), Pérez (Red Bull), Hamilton (Mercedes), Norris (McLaren), Piastri (McLaren), Russell (Mercedes), Sainz (Ferrari), Alonso (Aston Martin), Ocon (Alpine), Albon (Williams), Verstappen (Red Bull), Gasly (Alpine), Ricciardo (V-CARB), Bottas (Kick Sauber), Stroll (Aston Martin), Hulkenberg (Haas), Magnussen (Haas), Tsunoda (V-CARB), Sargeant (Williams) e Zhou (Kick Sauber).

Momentino Formule minori. F3: due italiani, Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì, ognuno nel suo team italiano, rispettivamente Trident e Prema, separati da un solo punto per il titolo mondiale, che si deciderà a Monza. Bellissimo!

F2: vince sul circuito belga il francese Isack Hadjar, cadetto Red Bull, ma è il sorpasso del nostro amato Andrea Kimi Antonelli (arrivato settimo) su Franco Colapinto a rubare la scena. A manetta alla famigerata curva Eau Rouge… sotto il diluvio! Il ragazzo ha pelo, ma veramente tanto…

Mercato: Sainz non ha ancora scelto il suo futuro team. L’ipotesi più gettonata al momento è Alpine, ma Williams e Audi Sauber (quindi facendo un anno di pausa) non sono ancora da escludere. Red Bull, nel caso di allontanamento di Pérez, ripiegherebbe presumibilmente su Ricciardo ma anche Tsunoda non è uno fermo. Per quanto riguarda Kimi Antonelli il suo ingresso in Mercedes è quasi certo.

Domenica 28, giornata di gara. Leclerc parte bene, Hamilton supera immediatamente Pérez e “protegge” il futuro compagno di squadra da Checo ma poco dopo lo supererà. Nel frattempo in due giri Verstappen è già risalito dall’undicesima all’ottava posizione. Norris parte male (sorpresa delle sorprese) e quando cerca di sorpassare Sainz va lungo. Errori su errori su errori. Al quindicesimo giro Norris viene fatto entrare ai box per poter effettuare un undercut (in parole povere, spingere come un dannato prima di entrare ai box sperando di uscire prima del pilota davanti su gomme vecchie) non si sa bene su chi, tant’è che lo chiede lui stesso in radio.

Probabilmente si è trattato di una tattica per indurre Ferrari a fare rientrare in anticipo Sainz, che infatti entra per tentare l’azzardo della singola sosta (strateia che a lui non riuscirà, causa gomme gialle che durano appena sei giri) ma esce dietro Norris. Al venticinquesimo giro Leclerc tenta l’undercut su Hamilton. Sembra farcela… ma ecco il classico pit stop lungo che lì proprio non doveva esserci, 3.4 secondi infiniti. Al giro dopo Hamilton che era davanti a Leclerc entra, 2.4 secondi di pit stop ed esce davanti a Leclerc, naturalmente. Ecco un ottimo esempio di contro-undercut.

Nel mentre a Russell, leader della gara, viene in mente la stessa idea della singola sosta di Sainz, dato che a lui le gomme non mostrano il minimo degrado. Forse una delle decisioni prese in autonomia più brillanti della storia della F1 perché gli consente di mantenere la leadership senza problemi. Inoltre Mercedes aveva precedentemente bocciato l’utilizzo di un fondo vettura di nuova concezione per continuare ad utilizzare il vecchio. A quanto pare, saggia decisione visto come vanno sia Russell che Hamilton.

Al trentesimo giro Piastri entra ai box ma si ferma in maniera troppo violenta ed impatta contro il carrello solleva-muso rischiando di investire il meccanico, che invece non fa una piega. Ecco il vero Iron Man, altro che Hugh Jackman (guardacaso il jackman è proprio colui che si occupa di sollevare il muso). Nel giro successivo Norris va a sorpassare Pérez e, in breve, entra in zona DRS su Verstappen. E allora perché non riesce mai a superarlo? Bah, mistero della fede.

Trentaseiesimo giro, scontro fra due diamanti: Piastri che riesce a superare uno tostissimo come Leclerc all’esterno della curva è tantissima roba. Che ragazzo fenomenale! Mai fenomenale, tuttavia, come la lotta che sarebbe scoppiata negli ultimi giri dalla fine tra le due frecce nero-argento: Russell corre come una gazzella inseguita dal leone Hamilton che è lì lì per superarlo ma gli manca sempre qualcosa, arrivando lungo alla curva Source molteplici volte. Intanto Piastri si avvicina vistosamente ed i battiti cardiaci aumentano.

Il finale è quasi al photofinish, George Russell stravince dopo aver condotto una gara assolutamente impeccabile, con una strategia auto-prodotta da manuale. Lui lo sa bene e, infatti, la gioia all’arrivo è incontenibile. Distrutto ma raggiante, fiero come non mai, forse la sua più bella vittoria. Al contrario Hamilton non sembra per nulla contento. Ma proprio per nulla… Piastri invece può essere contento di aggiungere un altro podio alla sua collezioncina. Russell sul podio sorride, saltella come un grillo e si gusta il momento dell’inno come se fosse una birra. Tutto molto bello. Tutto troppo bello.

Alle 21:25 mi arriva un messaggio incredulo da uno dei miei “contatti” F1 che consiste in un’immagine recante la frase “George Russell squalificato dal GP del Belgio”. Non voglio crederci, eppure è così e non è per un errore da poco. La sua vettura a fine gara è stata pesata e, scaricata la benzina, risultava superare di ben 1,5 kg il limite minimo di peso consentito. Caspita, che modo orrendo per buttare all’aria una gara splendida, specialmente se non sei tu, pilota, ad aver commesso l’errore fatale!

Ordine d’arrivo finale: Hamilton, Piastri, Leclerc (be’, ora almeno il podio Ferrari c’è a tutti gli effetti), Verstappen, Norris, Sainz, Pérez, Alonso, Ocon, Ricciardo, Stroll, Albon, Gasly, Magnussen, Bottas, Tsunoda, Sargeant e Hulkenberg. Ritirato Zhou e squalificato Russell.

Menzioni d’onore:

1 – Russell: al di là della beffa a fine gara, non gli si può negare l’astuzia della strategia “monososta” e, soprattutto, la sua esemplare gestione delle gomme.

2 – Piastri: divora una pista dopo l’altra senza (quasi) il minimo errore. E poi corre, diamine se corre quel giovanotto…

3 – Leclerc: in ripresa, sia in qualifica che in gara è risultato combattivo. Nonostante la pole la vittoria purtroppo non è arrivata ma, nella sfortuna di Russell, la fortuna di un inaspettato podio c’è stata.

…e pillole del disonore:

1 – Pérez: a Red Bull l’ardua sentenza a questo punto perché, sebbene sia arrivato a punti (prima in ottava posizione, poi salito in settima), è pur vero che partiva dalla prima fila ma si faceva comunque sorpassare in maniera vergognosa.

2 – Norris: no, no, non ci siamo. Troppi errori, tra partenze, sbavature e mancati sorpassi su Verstappen sotto DRS. Nervoso e indeciso, in una fase scomoda.

3 – Team Mercedes: quello della vettura sottopeso è un errore imbarazzante da parte del team che ha rovinato irrimediabilmente una gara altrimenti perfetta del giovane anglosassone Russell che, di certo, ora sarà più che contento dell’arrivo della pausa estiva, al contrario di quanto affermato nell’immediato post gara.

Ci rivediamo a Zandvoort a fine agosto. Riuscirò a resistere? Nel mentre magari mi guarderò senza un particolare motivo un po’ di vecchie gare di A1 GP.