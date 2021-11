“Non c’è improvvisazione ma duro lavoro”. L’assessore Bianco replica all’editoriale del direttore del Baco

L’assessore alla cultura del Comune di Sona Gianmichele Bianco (nella foto di Mario Pachera) interviene sui temi dell’editoriale che il Baco ha pubblicato ieri a firma del direttore responsabile.

Gentile direttore,

se ci fosse un titolo a questa mia lettera sarebbe “Non c’è improvvisazione: c’è lavoro, duro lavoro”. Le scrivo dopo aver letto il suo ultimo articolo sull’improvvisazione che ci sarebbe nella politica sonese e, quindi, tranne le poche persone elencate nel suo articolo, anche in me.

Ha effettuato molte osservazioni e riflessioni che meritano, da parte mia, una sincera lettera, del tutto personale. Lo devo per le sue lettrici e i suoi lettori. E forse anche per me. Mi ha fatto male leggere le sue riflessioni e, per come sono adesso, ritengo che quando una parola fa male forse tocca corde personali per cui è meglio fermarsi un attimo e riflettere. Ci sono lezioni da imparare.

Sono giunto all’ottavo anno di assessorato, a cui aggiungo 5 anni di consigliere di minoranza, attiva, molto attiva. Tredici anni in cui ho dato, laddove possibile, tutto il mio contributo e la mia passione al progetto dell’amministrazione Mazzi e il mio contributo a Sona. Ho curato via via diversi ambiti, dai giovani, alla cultura, alle associazioni, alla comunicazione, alla scuola, ai lavori pubblici, all’urbanistica, all’edilizia privata, al personale e ai fondi europei. Un ambito che definirei “largo”, pieno di sfide, di incontri, di riscritture, rivisitazioni, di riprogettazioni. Alla fine di questa seconda legislatura Mazzi i miei saranno 15 anni di politica a Sona. Ho fatto quattro conti, Direttore: la bellezza di quasi il 40% della mia vita adulta dedicata alla Comunità di Sona. Non poco.

Ritorno sul termine che ha usato, improvvisazione. Rispetto la sua opinione, ma non la condivido. Lei pensa veramente che l’improvvisazione possa averci aiutato, solo per rimanere in tempi recenti, ad affrontare nel 2020 e nel 2021 come organizzare la logistica scolastica, i trasporti, la mensa? Correttamente lei vede la sua parte, e ne relaziona, ma il lavoro sotterraneo è stato ed è immane. Decine di incontri con le Dirigenti, con le aziende, con i genitori, con gli uffici. Trovare fondi e far quadrare tutto. Disponibilità ad ascoltare l’ansia delle famiglie, la gestione dei casi di positività, della DaD. Potrei continuare nell’elenco con numerosi altri esempi parlando di scuola. Ma potrei certo ragionare anche su come abbiamo affrontato il primo Piano degli Interventi, rivoluzionando il modo di proporre opere private e compensazioni pubbliche, oppure di come abbiamo rivitalizzato gli aspetti comunicativi, di cui anche lei trae opportunità di informazioni. Con la Rettrice dell’Università Popolare abbiamo fatto partire la scuola di politica per i giovani. Ci stanno copiando dappertutto. La creazione del Forum delle associazioni, prevista dallo Statuto del Comune ma mai attuato. Mi hanno detto, politici navigati, che se avessi toccato le associazioni sarei morto. Mi sembro vivo. O, per ultimo, che dire della Cultura. Nel 2019 ho personalmente partecipato a 79 eventi culturali organizzati nel Comune di Sona, contando diecimila presenze nel complesso. Non continuo oltre.

C’è un lavoro sotto, spesso non visto. E personalmente ho sempre dato al Sindaco, con la sua nota energia, il ruolo di rappresentare Sona anche per me. Lui è il mio leader riconosciuto e a lui sono leale sempre. Qualche volta avrei voluto esserci in qualche racconto anche recente del Baco, lo ammetto, ma l’importante per me era ed è il progetto più delle persone. E comunque il mio lavoro va avanti, indipendentemente dal riconoscimento che, ripeto, fa sempre piacere.

Avrà notato, ne sono certo, che ho rallentato quasi fermandomi le mie attività sui social. Non perché non ci creda, ma perché sto riflettendo molto su cosa anch’io potrò fare e quale ruolo per il 2023 avere, fermi restando dei necessari equilibri: personali e di progetto. E’ interessante quindi vedere come si muove il contesto, cosa si dice di chi. Chi ha già tutto fatto, chi sta costruendo. Mancano quasi due anni alle elezioni. Il percorso è lungo, ma si devono avere ben chiari gli approdi.

Sona ha sfide da gestire per il futuro? Certo. Ci sono priorità che sono sotto l’occhio di tutti. Una popolazione sempre più anziana, le necessità sociali che sono destinate ad aumentare non a diminuire, un Comune che sia sempre presente e accogliente per tutte le richieste dei cittadini, le scuole con la sfida delle poche nascite, il mondo dei giovani che va curato, anzi curatissimo, la cura del territorio, il cambiamento epocale nel nostro modo di acquistare, di lavorare, di fare imprenditoria. Su tutto il nucleo fondamentale del nostro contesto che sono le famiglie e le associazioni. Parlo personalmente, in questa lettera, ma mi creda che le mie colleghe e colleghi assessori e consiglieri potrebbero imbastire lettere come la mia.

Caro Direttore, non c’è improvvisazione, non c’è mancanza di attenzione ai temi della Sona che verrà, non c’è mancanza di coinvolgimento. E’ vero, mi hanno fatto male le sue considerazioni, ma mi hanno permesso di riflettere: devo dare ancora di più in questi due anni. Ha ragione.

Se sarò in prima persona nel 2023 o no, questo si vedrà nei prossimi mesi. Ora è tempo di lavorare, spesso non visti. Ma mai improvvisando. E sempre avendo ben chiari gli obiettivi. Dando di più, come esempio. Perché questo si merita Sona.

Con stima.

Gianmichele Bianco

Assessore alla cultura del Comune di Sona