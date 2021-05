“Nomadland”, di Chloé Zhao. L’uomo dimenticato, tra viaggio, speranze e contemplazione

Trama e Recensione

Fern ha lavorato per tutta la vita in una fabbrica con il marito Bo a Empire, stato del Nevada. A causa della recente crisi finanziaria la fabbrica chiude i battenti, e Fern si ritrova letteralmente sulla strada, sola, perché anche il marito se ne va dopo una lunga malattia.

Attrezzato il proprio furgoncino come una vera e propria casa mobile, Fern attraversa gli Stati Uniti occidentali, sbarcando il lunario grazie a lavoretti saltuari e stringendo diverse e sincere relazioni con altre persone che, come lei, trascorrono la propria vita di posteggio in posteggio.

Basato da un omonimo racconto d’inchiesta, il pluripremiato Nomadland, vincitore del Leone d’Oro a Venezia e dei tre principali premi Oscar (miglior film, miglior regia e miglior attrice protagonista), è un film delicato e intensissimo, un western che non ha bisogno di rivoltelle o di vecchi cappelli polverosi per riscoprire l’entroterra americano.

La regista Chloé Zhao, di origini cinesi ma di formazione statunitense, miscelando il genere road movie con quello documentaristico (forse a tratti poco invasivo), racconta le vicende di una donna che rientra nella categoria degli ultimi, i dimenticati, gli invisibili, coloro che non sono propriamente essenziali al processo produttivo del Paese. Coloro che non possiedono né tempo né pretesti per inseguire il famoso sogno americano.

A scenari incontaminati e paesaggi immensi si contrappongono gli ambienti enormi di multinazionali (Fern lavorerà anche per Amazon) e città operaie vuote. Ciò che colpisce è la piccolezza dell’individuo in questi contesti: l’uomo è solo un anello all’interno dell’infinita catena produttiva, risulta insignificante in confronto alla bellezza e grandezza della natura, si trova ai margini delle città operaie vuote. Eppure dotato di un’enorme umanità e dignità.

“Non sono una senza tetto, sono senza casa. Non è la stessa cosa, giusto?2 risponde con timidezza e determinazione Fern a una ragazza. La regista Zhao si concentra moltissimo sui primi piani dei personaggi, sulla loro gestualità, sui loro sguardi.

L’obiettivo è entrare nei protagonisti, creare un cinema il più possibile introspettivo, capire il senso e le prospettive dell’esistenza dei nomadi del film, che alternano il viaggio alla sosta, ma sempre all’interno di un percorso e di un dinamismo che valorizzi le proprie relazioni, la scoperta di se stessi, l’importanza del presente e l’essenzialità della vita. Non si tratta, tuttavia, di un percorso precluso a chi ha mantenuto un proprio ruolo all’interno della tanto esecrata società capitalistica; ma questo non è un argomento della pellicola.

La protagonista Fern, per il suo carattere effettivamente granitico, non richiedeva un’interpretazione ad alto potenziale: nonostante l’Oscar come miglior attrice protagonista, Frances McDormand si conferma ancora una volta bravissima, ma probabilmente non è la migliore performance della sua carriera (da recuperare Tre manifesti a Ebbing, Missouri per stabilire un minimo comun denominatore).

La visione di Nomadland è assolutamente da incastonare in un momento della nostra quotidianità: pur non avendo una sceneggiatura scoppiettante od originale che, talvolta, fatica a intrattenere, il film riesce a distinguersi per una poetica visiva fuori dal comune, dotata della speranza e della contemplazione come le chiavi di lettura principali.

La Scheda

“Nomadland”, regia di Chloé Zhao, 2021.

La Valutazione

3,5 stelle di 5

Il Trailer