Noi mongoli, noi cerebrolesi, noi spastici, noi autistici ci siamo stufati

Prendo spunto da un post apparso in questi giorni su una pagina social locale per tornare su un argomento che mi sta molto a cuore. Il post in questione denunciava il comportamento di alcuni ragazzi o, perché no, di alcuni adulti che durante la notte avevano compiuto delle azioni di teppismo definendoli “mongoli”. E si tratta solo di un caso, tra mille casi simili.

So già che una folta schiera di nostri lettori starà già pensando “che palle, ancora!”. Eppure, evidentemente, non se ne parla mai abbastanza.

Sì, mi riferisco al termine “mongolo” e mi chiedo il perché della scelta di questo termine.

Non credo che l’autore del post volesse riferirsi alla popolazione della Mongolia, che per quanto ne so non ha nelle sue tradizioni e/o rituali atti di vandalismo o scherzi goliardici, ma penso che volesse riferirsi a delle persone con sindrome di Down.

Ma per quale motivo un comportamento di questo tipo dovrebbe essere attribuito ad una persona con Sindrome di Down?

Il termine mongoloide, benché usato come termine medico fino agli anni ’60, è stato poi sostituito dal termine Sindrome di Down, dal nome del suo maggior studioso, o con il termine Trisomia 21 dalla descrizione della caratteristica genetica. I termini mongolo o mongoloide sono però rimasti con accezione negativa e denigratoria.

Continuare ad usare questi termini, ma anche spastico, cerebroleso o autistico, per offendere le persone non è solo una questione di lessico ma è un perpetuare un pregiudizio per il quale le persone (e sottolineo persone) con queste caratteristiche non abbiano comportamenti consoni o prevedibili.

Si pensa che il loro agire sia del tutto fuori da qualsiasi logica per cui ci si possa aspettare qualsiasi comportamento, per lo più violento o pericoloso, per loro stessi, ma soprattutto per gli altri. Non si concepisce che queste persone possano avere comportamenti coscienti ed autodeterminati!

È il pregiudizio per il quale queste persone, passata l’infanzia, da adulti faticano ad essere socialmente inseriti e diventano, per lo più, fantasmi.

Noi genitori di ragazzi mongoli, spastici, cerebrolesi o autistici ci siamo stufati di sentirci dire “sì, va bene, ma è il concetto che conta. Non volevo offendere nessuno. Si è sempre detto così. Ma non si può più dire nulla?”.

Il linguaggio evolve con l’evolvere dell’umanità, c’è una maggior consapevolezza, sensibilità e inclusività, ma anche incomprensibili resistenze. Le parole non sono solo parole, sottendono pensieri, idee.

Se mi esprimo in determinati modi faccio capire come mi approccio a determinate realtà e se dal mio discorso, invece, si deduce altro da quello che intendevo vuol dire che ho usato delle parole sbagliate. Il mio modo di pensare, che si traduce nel mio modo di parlare, si trasforma poi anche nel mio comportamento.

La nostra lingua è ricca di vocaboli, sono certa che se ne possano trovare di migliori per descrivere quello che vogliamo dire senza usare stereotipi legati a condizioni fisiche.

In ogni caso, viviamo in un paese dove per fortuna la libertà di parola esiste, ma chi scrive pubblicamente si deve prendere la responsabilità di quello che dice e accettare di essere criticato o frainteso e soprattutto accettare che la libertà è sempre a doppio senso.

P.S: Rilancio l’invito dell’associazione S.ce.f. a passare una serata con loro preparando e poi gustando in compagnia un’ottima cena in allegria con veri “mongoli” “autistici” “cerebrolesi”. Contattateli per prenotarvi!